Jefferson Farfán se retira del fútbol: Así reaccionaron los hinchas tras anuncio del futbolista

Jefferson Farfán se retira del fútbol después de 21 años de carrera.

Alianza Lima anunció el retiro de Jefferson Farfán del fútbol con un emotivo video y la reacción de los hinchas no se hicieron esperar. Los fanáticos hicieron explotar las redes sociales con sus mensajes de agradecimiento a la ‘Foquita’ por todo lo que hizo por el club ‘blanquiazul’. Otros pidieron que no se vaya y le recordaron todos sus logros. Y es que no solo los seguidores de los ‘íntimos’ se pronunciaron ante la noticia, de otros clubes también destacaron la carrera futbolística del exitoso jugador.

“¡Jefferson, gracias por querer tanto a la blanquiazul. ¡Te vamos a extrañar siempre! 10 de nuestro corazón. #ArribaFarfán #El10DeNuestroCorazón”, así fue cómo el club de La Victoria confirmó el retiro de Farfán.

No pasó ni una hora de la publicación, y ya tiene casi 2 mil retweets, 1 mil tweets citados y 5 mil me gusta. Jefferson Farfán se volvió tendencia en redes sociales. Todos reaccionaron a la despedida del delantero nacional y entre collage, videos, stickers y mucho más mostraron su gratitud con el ídolo de Matute. Nadie fue ajeno al anuncio pues no solo se le recordó su trayectoria en el equipo de Guillermo Salas sino también en la selección peruana y los clubes europeos por donde pasó.

“Gracias por ser el mejor jugador que vi en mi club”, “El fútbol te va a extrañar demasiado”, “Siempre nos hiciste sentir orgullosos”, “Figura mundial, ídolo y leyenda de Alianza Lima”; fueron algunos de los comentarios que los hinchas le dedicaron al ‘10 de la calle’. Son innumerables los mensajes que le hicieron, pero en su gran mayoría fueron de agradecimiento por su entrega, liderazgo, goles, títulos y profesional.

Las reacciones del hincha tras el anuncio del retiro de Jefferson Farfán.

Mensaje de despedida

Jefferson Farfán confirmó su retiro tras publicar un video en sus redes sociales donde narra por todo lo que pasó durante su carrera futbolística: Alianza Lima, logros, clubes, selección peruana; todos los momentos felices que vivió durante los 21 años jugando al fútbol. “Ha llegado el momento de decirle adiós a la pelota y cerrar esta linda etapa de mi vida”, fue una de las frases que dejó en el post que lanzó en su Instagram.

No podía faltar su dedicatoria a la ‘Blanquirroja’ luego de que fue uno de los artífices que nos llevó a la Copa del Mundo después 36 años: metió el gol que nos hizo clasificar a Rusia 2018. “Donde cumplí mi máximo sueño de poder representar a mi Perú en un Mundial”, fueron las palabras que tuvo para el ‘equipo de todos’.

“No voy a negar que entran también sentimientos de tristeza, de saber que esta etapa de mi vida se cierra, pero la alegría de lo vivido sobrepasa eso y me dan las fuerzas para mirar al futuro con gran ilusión”, así definió todo lo que siente al decidir colgar los chimpunes.

Jefferson Farfan anunció su retiro del fútbol | Instagram

Su último 2022

La ‘Foquita’ no tuvo una buena temporada pues la lesión en su rodilla no le dejó tener la continuidad que deseaba: solo jugó 3 partidos completando solo 13 minutos, y fue en la última etapa del campeonato. Logró salir bicampeón con el equipo de Guillermo Salas y aunque no estuvo presente en la cancha, fue importante fuera de ella.

Siempre se le vio animando a sus compañeros en cada partido y aconsejándolos dentro del camerín. Jefferson Farfán regresó al equipo de sus amores en el 2021 después de 17 años.

Hernán Barcos y Jefferson Farfán celebrando el título del 2021 en el estadio Nacional.

