Tragedia en chifa: tres de los cuatro trabajadores fallecidos no estaban registrados en planilla

Trabajadores no estaban registrados en planilla. Foto: Difusión

Tras una supervisión, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) confirmó que tres de los cuatro trabajadores que murieron en el chifa Xing Long, ubicado en el distrito de Ventanilla, no se encontraban registrados en planilla. Los colaboradores fallecieron el último martes 13 de diciembre cuando intentaban limpiar un pozo.

Un equipo de inspectores de la Intendencia Regional llegó hasta el restaurante para iniciar las investigaciones y conocer a los responsables de este lamentable hecho. Asimismo, indicaron que el chifa se encuentra registrado como una microempresa.

“Las materias inspeccionadas fueron la identificación de peligros y evaluación de riesgos; formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo; gestión interna de seguridad y salud en el trabajo e investigación de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos”, se lee en la misiva.

Te puede interesar: Más de 330 mil trabajadores en el Perú ingresaron a planilla entre enero a noviembre de este año

Lamentable muerte hallaron cuatro jóvenes trabajadores de un chifa de Ventanilla, mientras realizaba la limpieza de un pozo séptico (ATV )

Además, aseguraron que los trabajadores que fallecieron se desempeñaban como meseros, pero realizaban limpieza en un pozo séptico que estaba ubicado en la parte baja de las instalaciones. Sin embargo, tampoco contaban con el uniforme y materiales adecuados para realizar estas labores especializadas.

En total, se trató de cuatro víctimas, de las cuales una se desempeñaba como cajera y sí se encontraba en planilla. No obstante, esta misma situación no se realizó con los otros tres trabajadores que no estaban registrados.

“Conforme a las primeras investigaciones, esta microempresa tiene a seis personas en planilla, de las cuales, una, que laboraba como cajera en el restaurante, falleció”, revelaron.

El organismo mencionó que se continuarán con las investigaciones respectivas, con la finalidad que se aplique las sanciones. También, lamentó la muerte de los cuatro colaboradores y pidió “a los empleadores a que tomen las acciones preventivas”.

Ni los propios policías pudieron entrar a rescatar los cuerpos debido a los gases tóxicos del lugar. (ATV+)

Dueño se fugó

De acuerdo con la información de ATV, el dueño del restaurante de la comida oriental se dio a la fuga tras conocer este hecho. Cabe precisar que, los colaboradores no tenían los implementos de trabajo y tampoco se le contrató para realizar este tipo de servicio, por lo que complicaría su situación del empresario.

Te puede interesar: Trabajador del Banco de la Nación es acusado de robar más de 100 mil soles de las cuentas de personas fallecidas

A través de redes sociales, se difundió un video donde se registra cómo ingresan los trabajadores al pozo, pero ante el registro del accidente, sus otros compañeros también deciden entrar para ayudarlos soportándose mediante una soga. Un episodio que terminó en tragedia y enluta a cuatro familias.

También, precisaron que la cajera que falleció llevaba más de 10 años laborando en el chifa Xing Long. Familiares de las víctimas pidieron justicia y todo el peso de la ley para los que resulten responsable del hecho.

SEGUIR LEYENDO