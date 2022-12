Cuzco: Manifestantes realizaron forados en inmediaciones del aeropuerto Velasco Astete

Un grupo de manifestantes en su intento para ingresar al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete en la región del Cuzco, realizaron unos forados en las inmediaciones del mencionado aeródromo; sin embargo, con bombas lacrimógenas, las unidades policiales lograron evitar que concreten la vulneración de dicho espacio.

Mediante el uso de combas, fue un total de 3 forados fueron los que los manifestantes lograron abrir en la pared norte del terminal aéreo; la intención de estos inescrupulosos era tomar la pista de aterrizaje.

Recordemos que, el aeropuerto cuzqueño ha suspendido sus actividades debido a la violencia causada mediante las protestas que también ha generado enfrentamientos entre la Policía Nacional y estos vándalos que se hacen pasar por manifestantes.

En tanto, un grupo considerable de pasajeros quienes se han quedado varados en el terminal aéreo, tienen que solventar sus gastos hasta que puedan retornar hacia sus hogares, una de las usuarias manifestó que no ha podido retornar a Arequipa desde el pasado 9 de diciembre.

“He venido yo, mi esposo y mis dos hijos. Hemos presupuestado todos nuestros gastos para el día lunes, que ya debía salir nuestro vuelo, y ahora ya no nos alcanza el presupuesto. Estamos gastando 250 soles diarios que escapan de nuestra economía. Hasta ayer estiré la plata, pero para hoy no me queda casi nadie. Estoy pidiendo a las autoridades que hagan un vuelo humanitario. Somos bastantes los que estamos acá y tenemos un trabajo a donde ir y corremos el riesgo de perderlo”, detalló Kelly Muñunca a RPP noticias.

En tanto, otro pasajero, Josué Quispe, lamentó no poder concretar su viaje y de esta forma perderse el velorio de su recientemente fallecido padre, es por ello que, solicitó se pueda dar un vuelo humanitario para que pueda estar presente en el último adiós de su ser querido.

“Por favor a la empresa Corpac que haya un avión humanitario. Yo quiero estar con mi papá, ha fallecido ayer y quiero estar en su entierro. Estoy desesperado, no sé que hacer. Le pido a las autoridades que haga un vuelo humanitario. Yo quisiera que por favor nos atiendan. Quiero ir donde mi papá para estar en su entierro con mi familia”, explicó el pasajero.

