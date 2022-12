El impactante video del momento que un manifestante es impactado en la cabeza por una bomba lacrimógena

Proyectil de bomba lacrimógena deja grave a joven durante protestas en Lima | Twitter: @MMinperu

Un joven de 25 años quedó gravemente herido luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza durante el enfrentamiento de un grupo de manifestantes con la Policía Nacional en las calles del Centro de Lima. Un video registró el preciso instante que el proyectil impactó violentamente contra la víctima y lo derribó dejándolo inconciente a un lado de la pista mientras sus compañeros se enfrentaban con piedras contra la autoridad.

El video se convirtió rápidamente en viral luego que un turista lo publicara en Twitter mientras esperaba que le abrieran la puerta de su hotel, cerrado en ese momento por el violento enfrentamiento por las calles del centro de la capital peruana.

Un manifestante yace en el suelo tras ser alcanzado por un proyectil durante las protestas para exigir la disolución del Congreso y la celebración de elecciones democráticas, en lugar de reconocer a Dina Boluarte como presidenta de Perú, tras el derrocamiento del presidente peruano Pedro Castillo en Lima.

En los primeros segundos se puede apreciar al joven llegar a la escena vistiendo un polo blanco, pantalón oscuro y cargando una mochila. En la cabeza portaba un casco que salió despedido luego que recibiera el impacto violento de la bomba lacrimógena.

El joven quedó tendido a un lado de la pista en medio de un charco de sangre y con parte del cráneo expuesto, según se exponía el caso en las redes sociales. Otros manifestantes cercaron el cuerpo del joven herido y empezaron a pedir ayuda.

En otro momento del video se ve cómo efectivos de la Policía Nacional avanzar por la misma calle sin tomar atención al herido ni a la desesperación de sus compañeros.

Te puede interesar: Protestas en Perú EN VIVO: continúan movilizaciones, caos y violencia en varias regiones del país

Un manifestante fue alcanzado por un proyectil durante las protestas para exigir la disolución del Congreso y nuevas elecciones

Luego de unos minutos, una unidad de bomberos trasladó al joven herido al Hospital Loayza donde fue atendido de emergencia y se indicó que su estado era crítico.

Precisamente, en un comunicado de hoy del nosocomio da cuenta que la noche del lunes 12 de diciembre “se ha recibido a dos pacientes que fueron trasladados por el personal médico desde del Centro de Lima, ambos ingresaron por emergencia”.

“El paciente Y.L.U de 23 años de edad ingresó a las 19:55 horas presentando un traumatismo máxilofacial por proyectil de arma de fuego encontrándose estable, por lo que ha sido dado de alta con indicación de continuar su tratamiento por consulta externa”, sostiene el nosocomio del Minsa.

La sangre que quedó en el piso luego que un manifestante fuera alcanzado por el proyectil de una bomba lacrimógena

Sin embargo, sobre la situación del joven que recibió el impacto de bomba lacrimógena informó que “el paciente R.M.R de 25 años ingresó a las 20:45 horas presentando traumatismo encéfalo craneano severo en evaluación de descarte de fractura de base de cráneo”.

“Dada la gravedad de su estado, el paciente está siendo atendido en el área de shock trauma. Su pronóstico es reservado”, culmina el comunicado.

Comunicado Hospital Loayza

Uso de perdigones

El jefe de la región policial Lima, Víctor Zanabria, al ser consultado por la prensa sobre la situación del joven herido por bomba lacrimógena, sostuvo que “hemos usado escopeta de perdigones, material no letal. El proyectil de gas no tiene puntería, no es el que usted le apunte y le va a dar a la persona y si le cae es un acto providencial, pero no tiene órgano de puntería”.

“Ayer hemos recibido el impacto de mil canicas disparadas con hondas y hechizos con propulsión de cohetones que ahora están en boga por la Navidad y esto ha generado varios lesionados en la policía. Esto evidencia el grado de violencia que tiene hacia el personal policial en sus ataques”, recalcó Zanabria.





130 heridos deja protestas en Perú, reveló jefe de la Policía Nacional, Víctor Zanabria | TV Perú

Agregó que hay activos violentos identificados en la ciudad de Lima que requieren ser atendidas con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

“No estamos hablando de una manifestación multitudinaria, no llegan a 600 personas, pero son altamente violentas y organizados para destruir las cosas”, señaló la autoridad policial.

SEGUIR LEYENDO