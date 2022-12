Sport Boys: asesor legal de clubes descendidos explicó por qué los ‘rosados’ deben jugar Liga 2

Julio García, representante legal de Ayacucho FC y San Martín ante el TAS, por descensos 2022.

Sport Boys no recibió la licencia por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para participar en la temporada 2023 de Liga 1. Esta situación viene generando mucha incertidumbre en el conjunto del Callao, pues todavía no saben qué pasará en los próximos días. ¿Terminarán jugando Liga 2? ¿Qué pasó?

Julio García, representante legal de los clubes Ayacucho FC y San Martín frente al TAS, opinó acerca de ese tema en una reciente charla con Radio Ovación. En ella, recalcó que todos los equipos tienen que cumplir los reglamentos establecidos en el torneo.

“Cuando empezó el torneo todos sabían las reglas de juego. Muchos clubes se esfuerzan por cumplir ese presupuesto que presentan a comienzos de año, sin embargo, hay otros equipos que no lo hacen y terminan contratando jugadores que al final no tienen cómo pagarles. Eso no le hace bien al fútbol peruano porque el club que siempre cumplió queda mal parado ante la competencia”, sostuvo.

Además, el asesor legal comentó acerca del malestar que sienten los fanáticos del conjunto chalaco con respecto a esta situación: “Entiendo la molestia e indignación de los hinchas de Sport Boys porque son los únicos que no tienen la culpa de nada en este tema. Si al Boys no se le aplica el reglamento es como si no hubiera Comisión de Licencias y eso es imposible que suceda”.

Por último, García mencionó que los ‘rosados’ tienen que disputar el campeonato de la segunda división. “Boys fue sancionado por no cumplir el régimen deportivo excepcional y guste o no, por esos incumplimientos, le corresponde jugar la Liga 2. Pero esta figura del descenso automático no vamos a saberlo hasta que no salga el informe y resolución de la gerencia de Licencias”.

La Federación Peruana de Fútbol le negó la licencia en primera instancia a Sport Boys por no cumplir con el fideicomiso.

Siguen preparándose para el 2023

A pesar de la delicada situación, Sport Boys continúa haciendo su pretemporada con miras al torneo que vayan a disputar. Bajo las órdenes de Guillermo Sanguinetti, quién regresó a nuestro país después de siete campañas, los trabajos comenzaron el 6 de diciembre.

Hasta el momento, solo confirmaron dos fichajes. El primero fue el guardameta Diego Penny, quien proviene de Alianza Atlético de Sullana, y será su noveno club en toda su carrera como profesional. En la última temporada, el arquero de 38 años participó en 31 partidos, en donde pudo mantener su arco invicto en diez ocasiones. Además, recibió 37 goles en todo el año.

En adición, el cuadro ‘chalaco’ ha sufrido muchas bajas. Patricio Álvarez decidió cambiar aires y fue presentado como el nuevo refuerzo de Cienciano tras tener un buen nivel en todo el torneo. Otros dos futbolistas que decidieron mudarse a Cusco fueron el lateral derecho Luis Garro y el volante defensivo Claudio Torrejón.

Dos de sus principales jóvenes talentos como son Jostin Alarcón y José Bolívar también dejaron la institución. El extremo fue presentado como nuevo jugador de Sporting Cristal, mientras que el lateral izquierdo firmó por Universitario de Deportes. Tarek Carranza y Piero Vivanco completan la lista de personas que no estarán en el plantel 2023.

