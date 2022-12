San Marcos: más de 4,400 postulantes rinden examen de admisión para 55 vacantes en medicina y otras carreras

Los postulantes tienen una lista de objetos prohibidos de llevar en el examen.

El día 10 de diciembre inició el proceso del examen de admisión para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); sin embargo, el proceso continuará este 11 de noviembre para la carrera de medicina humana, donde miles de postulantes compiten por pocos cupos.

El último sábado la “Decana de América” recibió a 4,784 postulantes para las diversas carreras que ofrece una de las casas de estudio más antiguas del continente. Para este domingo la cifra de aspirantes a universitarios de la San Marcos es de 4,488.

La competencia por un cupo en la UNMSM

La evaluación que se dará este domingo tiene un proceso distinto, ya que estará dirigido a una de las carreras con mayor demanda en la reconocida universidad.

Postulantes tuvieron que dejar prendas para ingresar.

Solo se han habilitado 55 cupos para la carrera de medicina humana; no obstante, son 4,488 los que anhelan formar parte de la lista de admitidos.

¿Qué carreras rindieron el primer examen de San Marcos?

Fueron varias y entre ellas se encontraron facultades Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, entre otras. Algunas de las carreras por la que los jóvenes rindieron el primer examen de la UNMSM son: ciencia de los alimentos, ciencias veterinarias, enfermería, farmacia y bioquímica, nutrición, obstetricia, psicología, tecnología médica, y más.

¿Por qué se cambió la fecha de examen de la San Marcos?

El examen de postulación estaba programado para el 23 de octubre de este año, pero se descubrió la existencia de una mafia que había vulnerado el sistema de seguridad de la universidad.

Con ello, la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón, manifestó que la evaluación se suspendía y el contenido quedaría anulado, y que nadie perdería su derecho a realizar el examen.

Las indagaciones policiales hicieron posible la captura de tres postulantes quienes sin temor alguno ingresaron equipos celulares de alta tecnología que les servían para filtrar las preguntas y recibir las respuestas de personas inescrupulosas.

Se debe asistir obligatoriamente con el carné de postulante.

¿Dónde se realizan los exámenes de admisión?

En la conocida universidad San Marcos los exámenes se han realizado a campo abierto debido a que aún existe la presencia del COVID-19.

Estos lugares son: la explanada del estadio universitario, la explanada del rectorado, la explanada de la odontología, la explanada de sistema y la explanada de química.

Postulantes asisten con artículos prohibidos a su examen

En las afueras de la universidad se encotraban los guías de los postulantes, quienes colaboraban revisando los documentos correctos, pero al hacer la revisión respectiva encontraron que varios de los jóvenes poseían objetos que no estaban permitidos. Inmediatamente se les solicitó que se quiten los artículos prohibidos de ingresar, los cuales fueron comunicados con anticipación. Al parecer, mucho de los alumnos no sabían que no debían llevar.

SEGUIR LEYENDO