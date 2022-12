Congresistas destacan que primer Gabinete Ministerial de Dina Boluarte sea “técnico y paritario”

Los congresistas de diversas bancadas saludaron la designación de algunos ministros en carteras claves.

Esta tarde la presidenta de la República, Dina Boluarte, juramentó a los nuevos miembros de su nuevo Gabinete Ministerial que está liderado por el premier Pedro Angulo Arana; sin embargo, las reacciones de los legisladores no se hicieron esperar y varios de ellos consideraron como acertada la designación de algunos nombres.

En ese sentido, Patricia Juárez, vocera de la bancada de Fuerza Popular, consideró que varios de los ministros que conforman el nuevo Gabinete son personas técnicas que se desenvuelven en el mundo administrativo y de la gestión, por lo cual lo consideró como “gratificante”.

“Varios de los ministros son profesionales que conocen su sector y eso es saludable. Tienen muy buenos currículums y hojas de vida, y no tienen prontuario como ha ocurrido en otros casos”, señaló la legisladora en una entrevista para canal N.

En su análisis, la congresista dijo que en el Gabinete hay ministros con trayectoria que con su experiencia van a ponerse al servicio del Estado y los ciudadanos. “Es un buen comienzo, y por supuesto, le vamos dar el beneficio de la duda”, añadió.

Ministerios pendientes

En cuanto a las designaciones pendientes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Ministerio de Trabajo, Juárez señaló que los jefes en estas carteras se deben decidir con mucha responsabilidad para conseguir a las personas adecuadas y que no se cometan actos de corrupción del pasado.

“También hay que considerar el Gobierno y el Estado en general vienen siendo golpeados por todo lo que ha pasado durante estos meses de corrupción. Seguro hay personas que no quieren participar. Tampoco es que sea fácil cuando se intenta hacer las cosas bien y elegir a las personas apropiadas”, expresó la congresista.

Sin embargo, indicó que es ahora se tiene un Gabinete Ministerial y un presidente de Consejo de Ministros que rápidamente tiene que trabajar para superar la crisis que hay en estos momentos en algunos lugares del Perú.

Con respecto al voto de investidura del Gabinete, la legisladora fujimorista precisó que el tema lo resolverán en bancada; sin embargo, consideró que se ha comenzado con el pie derecho, por lo cual le desea éxito a la gestión de la presidenta Dina Boluarte, quien además ha concretado un Gabinete paritario de mujeres.

Dina Boluarte se reunió con Patricia Juárez y representantes de la bancada Fuerza Popular en Palacio de Gobierno.

Consensos y estabilidad

En tanto, el parlamentario de la bancada de Avanza País, Diego Bazán, destacó que el Gabinete cuenta con funcionarios de carrera en cada ministerio, por lo cual consideró que van a aportar en este momento a generar consensos y estabilidad en el país.

“Vemos un Gabinete básicamente técnico, saludo la designación del excomandante general de la PNP en retiro César Cervantes, quien ha asumido la cartera del Ministerio del Interior”, enfatizó el legislador.

En su trabajo, Bazán dijo que el nuevo ministro del Interior tiene que velar por el orden interno del país en este momento de crisis y de caos que hay en algunas regiones del país; y también tiene que priorizar en mejorar la seguridad ciudadana que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el Gobierno de Pedro Castillo.

“En su Gobierno el señor Castillo no ha sabido enfrentar con eficiencia la inseguridad y eso lo vemos en los altos índices de criminalidad que se registran en el país”, comentó el congresista.

Asimismo, Bazán señaló que hoy le preocupa que haya personas con mala intención de incitar a los movimientos sociales para que bloqueen las carreteras, donde expresan el cierre del Congreso y un adelanto de elecciones, considerando que solo tienen el objetivo de meter la idea de proponer una Asamblea Constituyente.

“Estamos buscando el diálogo y el consenso en estos momentos de crisis. Creo que también es importante construir una agenda para la solución de los problemas como la crisis alimentaria, el tema de la agricultura, la seguridad ciudadana, la crisis de salud por la quinta ola, entre otros”, dijo el legislador.

El legislador destaca que nuevo Gabinete Ministerial sea paritario y con profesionales técnicos.

Adelanto de elecciones

En relación a la iniciativa de adelanto de elecciones, Bazán explicó que no solo depende de la presidenta Dina Boluarte, sino también del Congreso de la República, ya que hay un dictamen aprobado en el Congreso, el cual se está evaluando y pronto se va a debitar este tema en el Pleno del Congreso.

“Si la mayoría parlamentaria lo cree necesario nos vamos a elecciones generales, pero este no es un tema inmediato, esta requiere una reforma constitucional que más allá del debate se necesita dos votaciones en dos legislaturas distintas, o requiere en todo caso un referéndum. No se puede convocar de la noche a la mañana”, dijo Bazán.

Respecto al voto de investidura, el parlamentario sostuvo que la decisión de apoyar al nuevo Gabinete se va a debatir en su bancada. “Voy a esperar aún el pronunciamiento de mi bancada, por lo pronto me genera confianza porque hay cuadros técnicos en el Gabinete, donde hay mujeres con capacidad indiscutible”, destacó.

Mejora en el sector educación

Por su parte, el congresista de la bancada del Bloque Magisterial, Álex Paredes, señaló que la designación de los ministros estaba en lo esperado dentro de las acciones de la presidenta Dina Boluarte, por lo cual ahora van a evaluar su desempeño durante los primeros días para darle la confianza.

“Esperemos que en el sector Educación no signifique retrocesos de lo que se ha estado haciendo con el exministro de Educación, Rosendo Serna. Esperamos que la nueva titular de esta cartera tenga mínimamente los antecedentes de haber trabajado como profesora de inicial, primaria o secundaria para que tenga legitimidad. No solo debe ser el favor de la asignación per se, por lo menos, el exministro Serna venía de las aulas”, dijo Contreras.

En cuanto al nuevo premier Pedro Angulo, Paredes indicó que lo conocen porque ha sido miembro del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios de Profesionales del Perú, donde ha trabajado junto con el Colegio de Profesores del Perú. “Conocemos las calificaciones profesionales de Pedro Ángulo, lo cual resulta positivo”, puntualizó.

