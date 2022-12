Edwin Martínez niega haber pedido favores al sobrino de Pedro Castillo: “Qué sentido tendría, yo llamaba directamente al presidente”

Martínez se defendió de las declaraciones que emitió Jaime Vásquez Castillo, quien lo habría señalado como receptor de favores del exgobierno.

Aclara comunicaciones con familiar de Pedro Castillo. El congresista por la bancada de Acción Popular, Edwin Martínez, esclareció los vínculos que tuvo con el sobrino del maestro chotano, Jaime Vásquez Castillo, quien dejó entrever que la autoridad representante de Arequipa se había comunicado con él para pedirle unos favores con la finalidad de colocar a sus allegados en puestos del Estado.

En su momento, el hermano del hoy prófugo Fray Vásquez, indicó que un congresista de Acción Popular lo había llamado. “Es uno de Arequipa. Sí me acuerdo (el nombre), pero no es el momento. Ese que habla tanto en contra del tío, pero al final nos buscaban a nosotros y nos pedían que nombren a tales personas. Antes que nombren a Aníbal Torres, me llamaba. Nos encontramos y al final me dijo: ‘dile a tu tío que ponga esa persona’”.

Martínez se vio señalado al ser el único parlamentario que cumple con la descripción que expuso el sobrino de Castillo. En diálogo con La República, precisó que no tendría razón alguna para comunicarse con Vásquez, ya que él tenía trato directo con el expresidente, quien se encuentra en prisión preventiva tras protagonizar un autogolpe el pasado 7 de diciembre.

“Qué sentido tendría que yo converse con el señor Jaime que dice ser sobrino si yo tenía llegada directa al presidente de la República. Yo lo llamaba directamente a él y autorizaban mi ingreso. Coordinaba con una secretaria, o uno de los asesores. Me decían, el señor presidente, quiere reunirse con usted”, explicó al medio de comunicación.

¿Qué vínculo tienen Edwin Martínez y Jaime Vásquez Castillo?

El representante de Acción Popular reconoció que sí conoce al pariente de Castillo, quien lo llamó en dos ocasiones. Según su declaración, Vásquez es el esposo de una teniente de la PNP, a quien él conoce por medio de otro efectivo policial. Manifiesta que, por esa conexión de conocidos, consiguieron su número de contacto, que terminó en una comunicación. “Él me llamó en una oportunidad y me dijo que su tío quería dialogar conmigo. No le tomé importancia”.

Sobre su participación en el gobierno de Pedro Castillo, indicó que él fungió de intermediario para que los ministros reciban a unos alcaldes, pero que no estuvo presente en ninguna de las reuniones pactadas. Resalta que en algún periodo apoyó al exmandatario, pero que tomó distancia con la aparición de casos que lo involucraban en delitos.

‘Los Niños’ de Acción Popular

Edwin Martínez no ha sido el único congresista de su bancada que ha sido mencionado en supuestos actos de corrupción. Uno de los eventos más polémicos que protagonizó Castillo Terrones fue el destape de ‘Los Niños’, una relación de parlamentarios que habrían ofrecido su respaldo en el Congreso a cambio de colocar a recomendados en puestos del Estado. Asimismo, ser el puente de diálogo para captar a otras autoridades que le permitan gobernar al entonces rostro de Perú Libre.

Para la Fiscalía de la Nación, que se encargó de investigar la situación, se trató de un delito cometido por parte de una organización criminal conformada por seis congresistas de Acción Popular (AP). Aunque solo se detectaron algunos nombres, para El Comercio, habrían más personas del Parlamento que recibieron favores.

