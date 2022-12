Pedro Castillo: sobrino del expresidente aseguró que Fray Vásquez se entregará a la justicia en los próximos días

Sobrino de Pedro Castillo da sus versiones sobre la aventura golpista de su tío.

El sobrino del expresidente Pedro Castillo, Jaime Vásquez Castillo, decidió romper su silencio tras la detención de su tío. En este sentido, rechazó los actos de corrupción que se encuentran involucrados su familia e indicó que no entienden el motivo de la decisión. Asimismo, indicó que su hermano Fray Vásquez se entregará a la justicia en los próximos días.

“Él en su plan nunca ha estado en ese tipo de mensaje que va a dar ese tipo de golpe al Congreso. (…) Sus versiones en campaña puede ser para lograr votos, a veces en política puedes ofrecer para al final ganar votos”, fueron sus primeras palabras.

Además, precisó que el abogado del expresidente, Benji Espinoza, mencionó que tenían preparado para que defiendan al mandatario tras la moción de vacancia que se iba a debatir el miércoles 7 de diciembre.

En tanto, manifestó que no ve al exjefe de Estado desde hace cuatro meses. “A veces ni nos comunicábamos, solo mandaba a decir dale mis saludos, que lo deseo suerte y que siga adelante”, sostuvo.

Sobrino del expresidente aseguró que su hermano Fray Vásquez se entregará

Declaraciones de Marrufo

Vásquez Castillo rechazó los testimonios del exjefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, a quien lo calificó como “niño santo”. En este sentido, dijo que conocer a su tío y es una persona “recta” e incluso en la campaña, el mandatario les pidió que no “se metan”.

“No creo en la versión (de Salatiel Marrufo). Ahora se dan de niños santos esos colaboradores eficaces, por el momento quieren limpiarse, qué tal obediencia para que el presidente mande a ellos. (…) Tantos niños obedientes ha tenido el presidente que haga eso”, mencionó.

Asimismo, le recomendó a su tío a cambiar a personas que no lo ayudaban, pero Castillo le habría respondido: “al final todos son iguales”. “Lo que pasa que han hecho (actos de corrupción) a su espalda de él”, declaró.

Congresista en la mira

De acuerdo con las declaraciones de Vásquez Castillo, reveló que algunos congresistas de Acción Popular se han comunicado con él para recomendar cargos e incluso son los mismos que califican a Pedro Castillo de “corrupto”.

“Han venido a mí a buscarme, tengo congresistas de Arequipa de Acción Popular, tanto que habla que dicen que Pedro Castillo que es corrupto, pero al mismo tiempo me buscaban. Otro hasta coroneles, hasta candidatos políticos me llamaban. No sé cómo conseguían mis números en estos tiempos”, afirmó

El sobrino del expresidente no quiso revelar el nombre del legislador, pero de acuerdo con el registro de los parlamentarios, el único de esa bancada por la región Arequipa es Edwin Martínez Talavera. Sin embargo, no confirmó que sea él.k

“Ese congresista hablando tanto en contra del tío, pero al final nos buscaba a nosotros (para) nombrar a tales personas. (…)”, precisó.

Pedro Castillo señaló que se encuetra bien de salud (AP)

Pago por designaciones

El también hermano de Fray Vásquez indicó que solo conoce a Edgar León Ordoñez de la campaña. A ambos se les acusa de recibir parte de la remuneración de algunos funcionarios que eran designados por ellos. No obstante, negó “tajantemente” y manifestó que han “manchado su imagen”.

“Por qué el señor no habló antes, otro Marrufo. Espera que las cosas se caldean para que recién venga para hablar. (...) Tiene que demostrarlo (que se le entregó dinero)”, sostuvo.

