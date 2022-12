Sporting Cristal: Adrián Ascues y Jostin Alarcón fueron presentados como nuevos fichajes para el 2023

El volante y el extremo fueron presentados como nuevos fichajes de los 'celestes'. (Video: Cristal TV)

Sporting Cristal presentó de manera oficial a dos de sus nuevos refuerzos: Adrián Ascues y Jostin Alarcón. Ellos fueron anunciados la semana pasada mediante las redes sociales, aunque este jueves 8 de noviembre los presentaron en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones del complejo deportivo La Florida. Los dos futbolistas manifestaron sus impresiones por esta llegada al cuadro ‘celeste’.

Declaraciones de Adrián Ascues

El volante proviene del Deportivo Municipal, equipo en el que debutó de manera profesional el 2020, aunque tuvo una etapa en las divisiones menores del conjunto ‘rimense’, por lo que este fichaje significó su regreso. “Estoy feliz de volver aquí. Me crie aquí de pequeño, como persona y jugador. Es muy bonito poder regresar y tener esa sensación de ver el campo, los camerinos, de poder darme una vuelta al club y recordar viejos tiempos. Con muchas ganas de empezar a trabajar”, fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, se refirió a lo que significa su arribo a un club que salió campeón cinco veces en los últimos 10 años. “Lo tomo como una oportunidad de crecer, de aportarle al grupo que ya está acá. Es una base que le ha dado muchas alegrías a Sporting Cristal. Vengo a aportar entrega y profesionalismo. La meta es salir campeón, pero antes quiero ir paso a paso y prepararme de la mejor manera”, apuntó.

Asimismo, el mediocampista comentó sobre la chance de coincidir nuevamente con Jostin Alarcón, con quien jugó en las menores del elenco ‘edil’. “He tenido la oportunidad el 2019 de jugar con Jostin. Rápidamente nos complementamos mucho. Es un socio en el campo y fuera de él. Es como un hermano para mí y ahora se nos presenta esta oportunidad en el primer equipo de Cristal. Lo tomaremos con la mayor responsabilidad y queremos darles muchas alegrías a los hinchas celestes”, sostuvo.

Jostin Alarcón y Adrián Ascues jugaron juntos en las menores de Deportivo Municipal. (Difusión)

Finalmente, Ascues tuvo palabras sobre Tiago Nunes, técnico brasileño de Sporting Cristal. “Lo tomo como una manera de aprender de él. Sé que el ‘profe’ ha estado en equipos grandes y tiene mucho conocimiento”, expresó.

Declaraciones de Jostin Alarcón

El extremo llega de Sport Boys, con el que disputó 33 partidos la última temporada, marcando cinco goles y asistiendo en seis ocasiones. A sus 20 años da el salto a uno de los clubes más grandes del Perú. “Estoy feliz. El recibimiento fue muy bueno de todas las personas, desde el portero hasta los cocineros. Creo que es un club muy grande donde puedo formarme como futbolista y como persona, ya que tiene toda la infraestructura. Mi meta es salir campeón, llegar lo más que se pueda en la Libertadores”, señaló.

Además, confesó que no sentir presión por unirse al club del Rímac y que tratará de tener minutos para seguir siendo llamado a la selección peruana. “No creo que sea una presión jugar aquí. Siento que es algo bonito y algo que puedo lograr, tener más minutos. Si juego regular, tengo más chance de que me llamen a la selección peruana”, declaró.

Jostin Alarcón compartió entrenamientos en la selección peruana con Pedro Aquino y Christofer Gonzales. (FPF)

Al igual que Ascues, fue preguntado por la sintonía que tienen ambos y la oportunidad que tienen de volver a jugar juntos. “Estoy feliz de compartir campo con Adrián. Creo que se ha formado una bonita amistad desde hace tiempo, dentro y fuera del campo. Ahora espero complementarme mucho mejor para poder salir adelante”, precisó.

Para concluir, el popular ‘Chino’ reconoció que bajo el mando de Tiago Nunes podrá desarrollarse como futbolista. “Me va a servir mucho en esta etapa de mi vida, va a ayudarme a formarme mejor, a hacer diferentes movimientos y sé que tiene mucha trayectoria”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO