Bloque Magisterial minimiza autogolpe de Estado de Pedro Castillo: “Fue solo un decir”

Katy Ugarte, exministra de la Mujer.

Congresistas de la bancada del Bloque Magisterial evitaron calificar como un “golpista” al expresidente Pedro Castillo, quien anunció ayer la disolución inconstitucional del Parlamento y la reorganización de diversas instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, entre otros.

“Mientras la justicia tenga que ver si es inocente o no, para mí la presunción de inocencia existe. Él no ha firmado ningún documento que haya golpeado al país”, dijo Katy Ugarte al llegar a la sede de la DINOES para visitar a Castillo Terrones. Además, agregó que calificó el mensaje a la Nación del miércoles como “un decir” y aseguró que respaldará al exmandatario hasta el final.

“Para mí no es golpista. Es un presidente que ha sido acorralado prácticamente, constantemente por la oposición”, indicó antes de retirarse. Por su parte, Pasión Dávila agregó que indicó que el exmandatario “no cometió ningún delito porque no ha sido consumado, es una opinión, no hay flagrancia”.

El legislador agregó, además, que conversó con Castillo sobre “el tema de su salud e integridad física”. “Estaremos pendientes todos los días. Está bien de salud, tranquilo y lúcido. Agradezco a las autoridades por proteger su salud”, agregó.

Pasión Dávila solicitó una cuestión de orden al considerar que los motivos de la censura contra Alvarado no han sido en su calidad de titular del MTC. (Congreso)

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria tuvo una audiencia para evaluar el pedido del Ministerio Público que busca la detención por siete días del expresidente Pedro Castillo, quien es acusado por haber cometido los presuntos delitos de rebelión y conspiración que están estipulados en los artículos 346 y 349 del Código Penal. Por ambos ilícitos, el maestro rural podría purgar hasta una condena de 20 años de prisión.

La prueba contundente que se tiene contra Castillo es el mensaje a la Nación que millones de peruanos pudimos ver y escuchar. “Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Se convocarán elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución con un plazo no mayor de 9 meses”, expuso el exmandatario.

Durante la audiencia, Castillo decidió guardar silencio. El exmandatario no colaboró, ni se pronunció.

El fiscal anticorrupción Marco Huamán explicó el motivo por el cual Castillo fue detenido momentos después de enviar su mensaje a la Nación indicando el cierre del Parlamento. Ante esto, sostuvo que el exmandatario se dirigía a la embajada de México para pedir asilo y luego salir del país. “Esta detención en flagrancia que realizó la Policial Nacional se hizo de conformidad con lo establecido en el artículo 259, inciso tres del Código Procesal Penal”, alegó.

Además, el fiscal Huamán alegó que existe el peligro de fuga de parte del expresidente Castillo, y que se debe “asegurar todos los elementos de la comisión del delito”.

Presidente de México confirma que Castillo pidió asilo

El presidente de México, Manuel López Obrador, sostuvo en una conferencia de prensa que el expresidente Pedro Castillo se comunicó con él para solicitarle asilo político, tras su fallido golpe de Estado.

“Habló aquí a la oficina, para que me avisara de que iba hacia la embajada -pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono- y que iba a solicitar el asilo y que si le iban a abrir la puerta de la embajada”, declaró.

“Busqué a Marcelo Ebrard y le informé. Le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada, con apego a nuestra tradición de asilo”, precisó el mandatario mexicano.

