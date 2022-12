Sada Goray indica que la Salatiel Marrufo le exigía 200 mil dólares

Sada Goray habla en exclusiva desde la clandestinidad. Canal N

Desde la clandestinidad, Sada Goray Chong, dueña de la empresa Marka Group, quien confesó haber hecho entrega de un soborno de 4 millones de dólares a uno de los miembros del “Gabinete en la sombra”, Salatiel Marrufo, declaró en exclusiva en una entrevista con Canal N en donde reveló esta vez que, el investigado le habría pedido otros 200 mil dólares adicionales a todo el dinero que ya le habían solicitado.

“Las amenazas eran para que no dijera nada, para que me puedan arreglar todos mis problemas, antes de salir del país me pidieron 200 mil dólares y ya no se los di y cuando le conté esto a mi familia y a mis abogados, me dijeron que saque a mis hijos y que los ponga en buen recaudo”.

Además, en la entrevista con el citado medio, Goray Chong detalla que, Salatiel Marrufo cuando le pidió los 4 millones de dólares, precisa que era pedido del presidente de la República, Pedro Castillo y que, ella no podía entregarlos en ese momento, por lo que procedió a ir entregando las fuertes cantidades de dinero por partes en depósitos a casas de cambio.

“Estuvimos en una reunión, yo pensaba que íbamos a tratar 4 millones de soles y al final me dice que necesitaba 4 millones de soles y que eso había mandado a pedir el presidente Pedro Castillo”, indicó la empresaria.

Además, Sada Goray, mencionó que estuvo siendo amenazada por la Dirección Nacional de Inteligencia y que constantemente le hacían seguimientos.

“Es una situación bastante delicada, fue un error y lo tengo que reconocer, sino mi vida no tendría sentido si no digo la verdad, sea un delito, sea una coima o un soborno o como yo que estoy contando mi verdad y que lo califico de extorsión, eso quedará en manos de la justicia determinar cuál es mi condición; gente de la DINI me amenazó en el mes de agosto, no doy nombres porque tengo hermanos que están en Perú y porque tengo miedo por mi vida y todo eso también se lo he contado a doctora Marita Barreto”.

“Me mandaron fotos que me estaban haciendo un reglaje, por eso que estoy fuera, pero a pesar de que estoy fuera, estoy a disposición de la Fiscalía”, complementó.

Recordemos que Marrufo, ha sido citado para este miércoles 7 de diciembre a la Comisión de Fiscalización del Congreso en donde ahondará en las revelaciones que ha venido aportando a las investigaciones que se les sigue a él y demás implicados dentro del entorno del presidente de la República, Pedro Castillo quien también se someterá a la tercera moción de vacancia presidencial en su contra.

