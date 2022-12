Ministro de Justicia anunció que no apoyaría eventual presidencia de Dina Boluarte

Félix Chero, ministro de Justicia.

Este lunes 5 de diciembre, el ministro de Justicia, Félix Chero, indicó una vez más su postura sobre uno de los casos más polémicos de los últimos días en el Perú; la vacancia presidencial.

El funcionario manifestó que todos los ministros tienen un compromiso de lealtad con el presidente de la República, Pedro Castillo y además sugirió al jefe de Estado acudir al Congreso de la República este miércoles 7 de diciembre, tal y como lo denomina su cita.

Por otro lado, el titular de Justicia, advirtió que en caso el mandatario peruano sea retirado del cargo, no apoyaría un eventual gobierno de la actual vicepresidenta Dina Boluarte, ya que de acuerdo a lo mencionado ante la prensa, la también exministra siempre manifestó que renunciaría en caso Castillo Terrones sea destituido.

Dina Boluarte se habría mostrado en contra de la designación de Betssy Chávez como premier.

“No, definitivamente yo tengo un compromiso con el presidente de la República en democracia. Creo yo que debe respetarse los tiempos democráticos. La vicepresidenta siempre anunció que, de producirse una vacancia, ella renunciaría para dar pase a que se aplique el artículo 115 de la constitución”, indicó firmemente.

“La normativa dice que asumiría la presidencia de la República en esta transitoriedad el titular del Congreso y se debería convocar de manera inmediata a elecciones generales”, añadió Chero a su salida de Palacio de Gobierno.

Mensaje a Dina Boluarte

Asimismo, el titular del Minjus le recordó a Dina Boluarte que todos los ministros han alegado lealtad y compromiso con el jefe de Estado. “Hay que recordarle que ese fue un compromiso político constitucional”, precisó.

“Definitivamente no está en mi decisión asumir una situación de ese tipo, pero los ministros y la vicepresidenta en todo momento alegó lealtad y compromiso con el presidente de la República que fue elegido por el pueblo por cinco años”, sentenció a los medios de comunicación.

El ministro de Justicia, aprovechó su breve conversación con los medios, para asegurar que los parlamentarios entendieron equivocadamente sus recientes declaraciones en una entrevista sobre una posible vacancia presidencial.

Sobre el tema, Félix Chero sostuvo que el mandatario peruano tiene el derecho de defenderse por las vías constitucionales o internacionales. “Han entendido mal o no han visto mi entrevista. Primero que estamos hablando de escenarios inciertos futuros que no se han dado. Es decir, todavía no se ha producido el debate de la vacancia”, señaló hace algunas horas.

“No se sabe si alcanzarán los 87 votos y lo que yo he señalado es que el presidente de la República, de suceder este hecho, tiene reservado todas las vías tanto constitucionales o la vía supranacional a través de la CIDH. el mandatario está en su derecho para recurrir a la defensa de sus derechos fundamentales, que puede ser vía un amparo o a través de las instancias internacionales”, agregó durante su entrevista.

Votación

Edward Málaga fue el impulsor de la tercera moción de vacancia presidencial

Del mismo modo, el funcionario se tomo unos minutos, para recomendar al jefe de Estado acudir al Congreso de la República mañana miércoles 7 de diciembre con su defensa legal para responder ante los parlamentarios sobre los puntos que abordarán con referencia a la tercera moción de vacancia.

Por su lado, el legislador Edward Málaga, quien es el líder de la iniciativa de la tercera moción de vacancia presidencial, señaló que en caso el presidente Pedro Castillo o su abogado no acudan al Congreso este miércoles para ejercer su derecha a defensa, el Parlamento “puede proceder de todas maneras”.

Con respecto a la posibilidad de que el mandatario solicite una reprogramación, el congresista no agrupado informó que no está al tanto de este supuesto. “El presidente estaría simplemente faltando a la citación”, sentenció en una entrevista con RPP Noticias.

“La sesión está agendada, los congresistas estaremos ahí, debatiremos y eventualmente daremos por concluido el tema. Es posible que todo el proceso llegue a la medianoche por el debate y decidan ir por una suspensión para continuar al día siguiente y esto podría extenderse”, añadió ante miles de televidentes.

