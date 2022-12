Jorge García Vegazo y el peso de ser deportista en Perú: la lucha de un campeón nacional

Infobae conversó con Jorge García, pesista y deportista de alto rendimiento. En la nota conoceremos su historia de superación. Video: Carlo Fernández C.

A Jorge García Vegazo le tocó un camino sin lujos y de retos para convertirse en un deportista calificado del Instituto Peruano del Deporte (IPD) que ya cuenta con el título de campeón nacional en levantamiento de pesas. Su familia y sus ganas de salir adelante lo motivan día a día a no pausar sus objetivos. Aunque el proceso no ha sido fácil, pudo equilibrar su vida personal, la deportiva y su responsabilidad laboral.

Su rutina la divide en entrenamientos y con sus compañeros del personal de limpieza pública de la empresa Innova Ambiental. En diálogo con Infobae, el pesista de 29 años no solo dejó en claro que es una persona apasionada por lo que hace. También tiene claro lo que quiere alcanzar y cómo lo hará.

Te puede interesar: Kimberly García, deportista peruana, finalista en nominación a atleta del año por World Athletics

El pesista apunta a formar parte de la Federación Deportiva Peruana de Levantamiento de Pesas (FDPLP) y seguir representando al Perú.

¿Cómo la vida de un niño cambia al decidir ser deportista?

- Inició a los 10 años. La persona que siempre ha estado atrás mío ha sido mi madre. Se dio cuenta que desde muy pequeño me gustaba el deporte y me pone en un colegio que se llama Centro Educativo Deportivo Experimental (CEDE). Es un colegio solo para deportistas. Yo postulé e ingresé para levantamiento de pesas o halterofilia. Desde los cinco años sentí la conexión. Amarraba una mochila a un palo, la llenaba de piedras y me ponía a hacer lo que veía en la televisión, imitaba lo que hacían en las Olimpiadas.

“Cuando era pequeño, en la mañana estudiaba, en la tarde entrenaba -de lunes a sábado- y tenía que ayudar a mi mamá a trabajar. Ella y mi papá me han apoyado bastante y enseñado cosas importantes, como el respeto, la humildad, ser atento. Me ha enseñado valores”.

¿Cuáles fueron los primeros desafíos que te tocó enfrentar?

- Encuentras muchos. Te enfrentas al tener que entrenar todos los días, quizás no estaba muy habituado al inicio, poco a poco me he ido adaptando con el trascurso de los años. Luego ya ha sido difícil de sacarlo. Todos los días quiero entrenar. Te vuelves muy disciplinado. He tenido mucho apoyo de mi profesor Eduardo Pratolongo. De niño estás atado a un mundo donde siempre juegas, estás en la calle. Se me complicó adaptarme. Me dije, ¿cómo me voy a adaptar a todo esto? Se me hizo un mundo en la cabeza. Me he ido adaptando y lo estoy amando. Hay gente que no lo entiende y se aleja. Aunque parezca un deporte solitario, no lo es.

Te puede interesar: Gladys Tejeda admitió que el sistema deportivo peruano no está preparado de la manera correcta

¿Cómo mantienes el equilibrio entre tu vida laboral en Innova y la deportiva?

- Cuando era adolescente veía que mis vecinos o amigos querían salir, pero yo tenía que ir a entrenar. Me gustaba tanto el deporte que no lo veía malo. Con el tiempo te vas dando cuenta que cada sacrificio vale la pena. He trabajado de muchas cosas para seguir soñando. Si tú te organizas, puedes hacerlo todo. Ahora mi motivación es crecer como persona, superarme, y tener a mi familia. El esfuerzo a mi sacrificio está dando frutos. En marzo inicio la Universidad para estudiar Administración y Recursos Humanos. La idea es prepararme y hacer línea de carrera aquí, con ellos.

¿Motivas a tus compañeros? ¿Cómo reaccionaron al conocer que eras deportista?

- Lo he tenido escondido por bastante tiempo, hasta que mis videos salieron en redes sociales. Mis compañeros me vacilaron, me llevo muy bien con ellos. El ambiente laboral es bueno. Me gusta el compañerismo que hay, como se relacionan antes y después de entrar al trabajo; te ayudan o te enseñan, siempre están pendientes de ti. Todos los días se aprende algo nuevo. Encuentras diferentes tipos de realidades. En el equipo he encontrado que tenemos un mismo objetivo, luchar para salir adelante. Queremos más, como cualquiera.

“Para mi es importante contar con sponsors que me ayuden a conseguir mis metas. Entreno en casa, pero lo ideal sería contar con un equipo especial que permita retarme aún más y que me acompañen en este camino que disfruto mucho”.

Convertirse en un deportista calificado

- Fue largo. He tenido lesiones, caídas, me han cerrado las puertas en muchas ocasiones. No ha sido fácil para mi, pero en esos momentos en que me digo no puedo, aparece esa vocecita que me dice sí, sí puedes. Ahí es de donde viene la perseverancia.

El objetivo es llegar a representar al Perú, ¿cómo se logra con la autofinanciación?

- Yo apunto a la selección. Espero que el próximo año me vaya igual de bien o mejor para poder representar a mi bandera. No cuento con una institución que me apoye económicamente, todo ha salido de mi bolsillo y de las actividades que he realizado. Para ingresar necesito ser campeón nacional y deportista calificado, yo soy ambos, entonces cumplo con los requisitos. El 18 de diciembre tengo un campeonato en Piura, quiero ir y estar más en actividad, sacar nuevas marcas y que me permitan estar más cerca de formar parte de la federación.

Seguir leyendo