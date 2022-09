Gladys Tejeda admitió que el sistema deportivo peruano no está preparado de la manera correcta

La atleta peruana viene de coronarse ganadora de los Juegos Bolivarianos 2022.

Gladys Tejeda, atleta olímpica nacional, fue clara y precisa en relación al poco apoyo y atención que se le da al deporte desde las instituciones nacionales encargadas del mismo. “Hay veces que nuestro sistema deportivo no funciona muy bien como quisiéramos. Hay fallas, hay demoras y un deportista de alto rendimiento, para que esté en su mejor nivel, no puede esperar. Quiero resaltar a la empresa privada porque ellos me respaldan muy bien, son empresas que se han sumado a este reto porque con la ayuda del Estado es complicado. Nuestro sistema no está muy correctamente preparado para manejar atletas de alto rendimiento”, resaltó la deportista natal de Junín en entrevista para 360 grados de Radio Ovación.

La queja que emite la representante peruana de 36 años no es nueva en el contexto deportivo. No obstante, bajo sus propios recursos y los de organizaciones externas al Estado, las y los deportistas como ella han podido desempeñar sus labores tanto dentro como fuera del país. En particular, la maratonista de 1.55 m. ha destacado de sobremanera con los colores de la ‘blanquirroja’ y, en el presente año, lo seguirá realizando de la mejor forma posible. “Hace 3 semanas que he vuelto a hacer el proceso de entrenamiento, me estoy preparado para correr una maratón”, reveló.

“Vamos por muy buen camino, nos afectó el rendimiento en los tiempos de pandemia pero seguimos trabajando. Llegamos a los Juegos Olímpicos de Tokio aunque algunas cosas nos faltó bastante por mejorar pero ahora vamos ya por el siguiente objetivo, se vienen los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024″, añadió la olímpica para los radioescuchas.

Perú se quedó con el primer y segundo lugar en la media maratón femenina. Foto: Juegos Bolivarianos.

Máximos logros de Gladys Tejeda en los últimos años

Tejeda es conocida a nivel nacional e internacional por destacar en el atletismo profesional desde los 24 años de edad, específicamente en la modalidad Maratón. Hasta el presente 2022, la deportista junina sigue estacando en las competencias de alto impacto y se viene preparando para superar sus propias marcas y sumar medallas para la delegación peruana que acompañe los distintos certámenes.

- Medalla de oro en la Copa Panamericana de Cross Country (2015) - categoría 7000 metros.

- Medalla de oro en la Media Maratón Cobán (2017).

- Medalla de oro en la Maratón de México (2017).

- Medalla de plata en los Juegos Suramericanos en Cochabamba (2018).

- Medalla de oro en Juegos Panamericanos de Lima (2019) - Maratón.

- Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Valledupar (2020) - Media Maratón

Cabe destacar que atleta olímpica estuvo registrada en la lista de once deportistas clasificados al Mundial de Atletismo en Obregón 2022. Sin embargo, por la cercanía temporal de la mencionada competencia con la edición 19 de los Bolivarianos en Colombia, Gladys y su equipo optaron por no participar. La aclimatación, entrenamientos y adaptación a la maratón no sería suficiente y se prefirió por no arriesgar. De la misma manera, Jovana de la Cruz fue otra de las bajas en la delegación peruano, por las mismas razones.

De cara a lo que serían los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024, la deportista intuye repetir los resultados hechos en un contexto distinto, antes de la pandemia. Con el retorno a los entrenamientos de manera continua por el levantamiento de restricciones, se estima que la preparación quede completa y se integre como representante nacional una vez más.

SEGUIR LEYENDO