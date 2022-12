Guillermo Sanguinetti llegó a Lima: “Necesitamos llevar a lo más alto a Sport Boys en el campeonato”

Guillermo Sanguinetti es nuevo técnico de Sport Boys por todo el 2023. (Sport Boys)

Los técnicos extranjeros de los diferentes clubes están llegando a Lima para hacerse cargo de sus equipos, y esta vez le tocó a Guillermo Sanguinetti. El uruguayo arribó a Lima para empezar con la pretemporada de Sport Boys. El DT regresa al fútbol peruano después de ocho años tras dejar Alianza Lima en 2015. Se mostró optimista con sus objetivos para el 2023 y dejó mensaje a los hinchas ‘rosados’.

“Primero hay que armar el equipo, a partir de eso, hacer un buen trabajo de pretemporada para iniciar un campeonato donde necesitamos llevar a lo más alto a Sport Boys en el torneo. Vamos a trabajar con todo, a meterle, para llevarlo bien arriba”, declaró el técnico a su llegada a nuestra capital.

Los problemas económicos es un tema que suele perjudicar a la ‘misilera’ cada año, pero Sanguinetti confía que no será así esta temporada. “Esperemos, por lo que me han dicho, que eso no exista y se pueda trabajar con tranquilidad. Estamos conversando sobre el tema de los refuerzos. Arrancaremos entrenamientos y de a poquito vamos a sumar”, añadió.

📸 El profe Sanguinetti y su Comando Técnico llegaron al Perú para luchar por la rosada este 2023💪🏻⚽



Bienvenido al Perú, Profe!!!🤝🏻#VamosBoys #BoysEsFamilia pic.twitter.com/Av0dfzJ9kA — Club Sport Boys (@sportboys) December 6, 2022

Los primeros en llegar

Sport Boys sumó a sus dos primeros refuerzos para el próximo año: Diego Penny y Alexi Gómez. Ambos fueron oficializados y tendrán la misión de hacer una buena campaña para que los ‘rosados’ no peleen la baja como este año. El arquero llegó tras la salida de Patricio Álvarez, quien decidió no renovar y reforzar a Cienciano que jugará Copa Sudamericana. Fue titular indiscutible en Alianza Atlético con 31 partidos y su experiencia será vital para el equipo. Ismael Quispe, guardameta de 23 años, será su competencia en el arco.

La ‘Hiena’ regresará a la Liga 1 después de defender la camiseta de Deportivo Llacuabamba de la Segunda División: jugó nueve partidos y anotó tres goles. Espera repetir la gran temporada que hizo con Universitario de Deportes, donde salió campeón en en 2013 y fue una de las figuras. “Estamos listos para sudar la ‘rosada’”, fueron las primeras palabras del delantero en su presentación oficial.

Sport Boys anunció el fichaje de Alexi Gómez procedente de Deportivo Llacuabamba

También vienen

Varios nombres salieron como posibles refuerzos para la ‘misilera’: Christian Ramos, Marcio Valverde, Paolo Hurtado y Miguel Cornejo. Todos ya tendrían un acuerdo de palabra con la directiva y serían anunciados en los próximos días. Además, cuentan con la aprobación de Guillermo Sanguinetti. La ‘Sombra’ busca continuidad y su deseo de seguir en Lima, hizo que la propuesta de Sport Boys sea aceptada. Jugó 30 partidos con Alianza Lima entre torneo local y Copa Libertadores.

El tema con el ‘Caballito’ es que sería prestado a los del Callao, pues tiene contrato vigente con los ‘blanquiazules’ todo el 2023, pero no estaría en los planes de Guillermo Salas. Llegó a mitad de año a Matute y participó en siete encuentros. Luego se lesionó y lo alejó de las canchas por eso no fue considerado en el tramo final del campeonato.

Wilmer Aguirre también es del interés del técnico uruguayo y su llegada sería casi un hecho. El DT ya lo dirigió en el equipo ‘grone’ en 2014, donde salieron ganadores del Torneo del Inca de ese año.

