Caso Blanca Arellano: familia de turista mexicana aún no recibe sus restos

Blanca Arellano restos aún no pueden ser repatriados a México.

El caso de Blanca Arellano ha conmocionado a varios países por la manera en que fueron encontrados sus restos. El principal sospechoso de este feminicidio fue su expareja identificada como Juan Pablo Villafuerte, quien acaba de obtener una prisión preventiva por 9 meses.

Sin embargo, hasta el momento la familia no ha podido repatriar el cuerpo de la turista mexicana que llegó a tierras del Perú en julio de este año. Es por eso que piden celeridad en este proceso para que pronto puedan darle cristiana sepultura.

El pasado 3 de diciembre, la familia de Blanca Arellano armó un altar para venerarla tras su deceso. A través del Twitter de su sobrina Karla Arellano, se pudo ver un arreglo de flores blancas.

“Mientras regresa mi amada tía, hoy honramos su vida y el amor eterno que significa para todos los que la conocimos. #JusticiaParaBlanca”, escribió.

Asimismo, la familia de la mujer de 51 años no deja de pedir justicia para que este feminicidio no quede impune y que el responsable pague con todo el peso de la ley.

“Que la atrocidad cometida a mi amada tía no quede en el olvido. Este caso no solo concierne a #México no solo concierne a #Peru, concierne al mundo entero. Ayúdenos a difundir esta imagen y pedir #JusticiaParaBlanca gracias de antemano con todo mi corazón”, expresó.

Juan Pablo Villafuerte y su intento de engañar a la justicia peruana.

La sobrina de Blanca, que desde su desaparición se mantuvo en contacto con Juan Pablo Villafuerte Pinto, pidió a la comunidad peruana que si existe información relevante al caso pudieran conversar con las autoridades y así no dejar cabos sueltos en este crimen.

“También a modo personal quiero pedirles su apoyo y colaboración ante cualquier aporte al caso que fuese de relevancia, así como no obstaculizar el trabajo de las autoridades, juntos podemos lograrlo. Será un camino largo, pero debemos confiar en el proceso”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

Caso Blanca Arellano

Argucias de Juan Pablo Villafuerte

Para la abogada penalista, Shirley Ahón, quien conversó con Infobae, el sindicado estaría utilizando el sesgo de confirmación para avalar sus teorías , intentando de que este caso se vea como un homicidio y no como un feminicidio a fin de obtener una sentencia mínima.

“El feminicidio tiene mayor sanción cuando es un feminicidio agravado, esto quiere decir que el delito va a tener más pena por el móvil que orienta la conducta del autor, es decir, si yo mato a la mujer bajo las circunstancias de que no cumple los estereotipos, entonces la mato con ferocidad. Bajo estas circunstancias va a tener una mayor pena el feminicidio, que podría llegar hasta una cadena perpetua”, mencionó.

“Estuve leyendo las declaraciones del imputado y cuando la sobrina de Blanca Arellano le pregunta por el paradero de su tía, él menciona que ella lo dejó porque sintió que él no le daba la vida que ella merecía y es por eso que se fue del lugar donde vivían para regresarse a México. Ese detalle que él mencionada es, justamente lo que comentaba, los estereotipos. Quiere decir, entonces como no me aceptas como soy y con mi condición humilde, entonces te mato. Lo que dice es clave para este caso”, manifestó.

