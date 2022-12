Gripe aviar: Fiscalía Ambiental supervisa entierro de aves muertas en Chimbote. (Andina)

Continúan las acciones de las autoridades para evitar la diseminación de la influenza aviar H5N1 que viene causando la muerte de miles de aves en el país.

Es por ello que en Chimbote, la titular de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Santa (FEMA), Evelyn Lamadrid Vences realizó un operativo de inspección en las playas La Caleta y Las Conchuelas para identificar cómo se viene realizando el procedimiento de la disposición final de las aves muertas a causa de este virus.

El objetivo es evitar la contaminación ambiental y establecer acciones preventivas a favor de los pobladores de las zonas aledañas.

La fiscal Evelyn Lamadrid, junto a personal de la Capitanía del Puerto de Chimbote, verificó que brigadas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) cumplieron con el entierro de las aves muertes que se encontraron en la playa La Caleta. En tanto, en la playa Las Conchuelas, situada en la Isla Blanca, no se encontraron aves afectadas por la gripe aviar.

Brigada de Senasa tienen a su cargo el entierro de aves con gripe aviar.

Durante la operación de inspección, la representante de la Fiscalía Ambiental constató que un grupo de personas no cumplió con las recomendaciones de no tocar a las aves enfermas por la influenza aviar omitiendo las normas vigentes y acercándose a interactuar con ellas.

En ese sentido, la fiscal solicitó el apoyo de personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Santa para que tomen conocimiento de la inspección e inicien con las acciones correspondientes.

Te puede interesar Emergencia por gripe aviar: ¿puede la influenza contagiar e infectar a perros, gatos y peces?

Evalúan cerrar playas

La ministra de Salud, Kelly Portalatino informó que esta semana el gobierno definirá un eventual cierre de playas del litoral ante la situación que se viene presentando por el incremento de casos de aves muertas que ponen en riesgo a los visitantes.

“El lunes a horas de la tarde se van a reunir de nuevo porque han aumentado las cifras de muertes de estos animales y por ende es necesario tomar otras medidas sanitarias en favor de nuestros hermanos que están en el litoral norte y ahora en la capital. Luego daremos a dar a conocer el consenso”, expresó la titular del Ministerio de Salud en declaraciones a la prensa.

Te puede interesar Gripe aviar: esto debes hacer si encuentras un pelícano dentro de tu casa o en la calle

Además, resaltó que hasta el momento no se han detectado casos positivos de la gripe aviar en humanos. “Se ha realizado el tamizaje a todos los contactos y salieron negativos y hasta ahora no hay reportes de A5N1, por lo tanto, no hay infectados con este virus en humanos. Hay una gripe aviar en las aves”, precisó.

Recomendación del Minsa

El Minsa reiteró su recomendación de no acercarse ni tocar aves muertas o enfermas con sospecha de gripe aviar. De esta manera se evita que la enfermedad pueda ser trasladada y expuesta a animales domésticos

Asimismo, indicó que si las personas expuestas a este virus presentan síntomas respiratorios posteriormente, deben acudir inmediatamente a un establecimiento de salud para ser evaluado por personal médico.

SEGUIR LEYENDO