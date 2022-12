Héctor Valer señaló que Guillermo Bermejo le reveló plan para cerrar el Congreso con la ayuda de Antauro Humala

Héctor Valer aseguró que el presidente Pedro Castillo no sigue el plan de Vladimir Cerrón. Foto: Andina

El congresista no agrupado Héctor Valer, quien fuese uno de los aliados del Gobierno de Pedro Castillo, indicó que su colega de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, le reveló que tenían un plan el cual consistía cerrar inconstitucionalmente el Parlamento con el apoyo de los reservistas del líder etnocacerista Antauro Humala.

“Como por ejemplo de tomar con la muchedumbre el cierre del Congreso, apoyado con los reservistas de Antauro Humala”, afirmó Valer en entrevista con RPP. Esto habría sucedido tras la presentación del ex primer ministro Aníbal Torres para solicitar una cuestión de confianza para eliminar la ‘Ley Antireferéndum’.

En ese momento, Valer recordó que Bermejo le pidió apoyar la postura del Gobierno, pero al final no lo hizo porque decidió alejarse de la bancada. “Que, ejerciendo mis derechos constitucionales sustentados en los principios de libertad de conciencia y vocación democrática, presento mi RENUNCIA como miembro del Grupo Parlamentario Perú Democrático -GPPD-”, se lee en el documento enviado este 17 de noviembre.

Asimismo, agradeció a sus colegas de bancada por haber “compartido los objetivos de gobernabilidad”. Como se recuerda, este grupo fue creado por otros miembros del partido de Perú Libre. Mientras que, Valer perteneció al partido de Somos Perú y Renovación Popular.

Guillermo Bermejo, congresista de Perú Democrático.

Luego, Valer presentaría una denuncia constitucional contra Aníbal Torres porque habría cometido una infracción a la Constitución Política del Perú por el planteamiento de la cuestión de confianza.

“Yo creo que los funcionarios públicos están en la obligación de respetar las leyes, están en la obligación de no traer falsas cuestiones de confianza al Congreso de la República, mucho menos engañar al pueblo del Perú; en esta ocasión, lamentablemente, el premier Aníbal Torres, trajo una cuestión de confianza no ajustada a la Constitución ni ajustada al reglamento del Congreso de la República, al extremo que ha cometido dos delitos, un delito que es coaccionar al parlamento para aprobar un proyecto de ley cuando no es su competencia el de impulsar esta aprobación del proyecto de ley”, detalló el congresista.

Además, el legislador adelantó que, con esta denuncia constitucional en contra de Torres Vásquez que podría ser sancionado hasta con 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos -para ello la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendría que admitir la demanda interpuesta por el parlamentario Valer-.

Asesor

Aníbal Torres acabaría su premierato. El 25 de noviembre pasado, el ex primer ministro renunció luego de que la mesa directiva del Congreso de Perú rechazara “de plano” el planteamiento de una cuestión de confianza para derogar la llamada ‘Ley Antireferéndum’.

Torres agregó que la Constitución señala que la respuesta negativa a un voto de confianza se establece cuando el pedido es “rehusado” y no expresamente “rechazado”, por lo que adelantó que si el Congreso declaraba inadmisible la sola posibilidad de recibir el proyecto, se tomaría como una negación a su solicitud.

Cuando se creía que Torres se alejaría del Gobierno, fue nombrado como jefe del Gabinete de Asesores de Betssy Chávez. Ayer se oficializó y eso confirmaría que su poder sigue intacto en la PCM.

El portal IDL reportó que no fue Chávez quien tomó la decisión de seguir con Torres, sino el presidente Pedro Castillo por considerar que ex primer ministro le garantiza “tranquilidad” y “seguridad”.

