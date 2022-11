Fiscalía emite orden de detención preliminar contra Hugo Chávez, pero este se encuentra en Bolivia

El exgerente general de Petroperú viajó a Bolivia el 21 de noviembre. Video: Canal N

Hugo Chávez Arévalo, exgerente general de Petroperú, se encuentra en Bolivia en medio de las diligencias de la Fiscalía por un presunto caso de corrupción al interior de la entidad estatal.

El Ministerio Público dispuso este viernes 25 una orden de detención contra Chávez; Fernández Latorre, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI); el empresario Samir Abudayeh y el exasesor Henry Shimabukuro.

En el registro migratorio de Chávez Arévalo se reporta que este se movilizó al país vecino el último 21 de noviembre, tan solo cuatro días antes de emitirse la medida de fiscalía. Hasta el momento, se encuentran detenidos Abudayeh y Shimabukuro.

Sobre el exfuncionario de Petroperú pesan diversos cuestionamientos, entre ellos, su designación en dicho cargo. El dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva, aseguró ante la Fiscalía que entregó dinero a Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno, para favorecer a Chávez con el nombramiento que obtuvo en la institución.

“En este país me están juzgando a mí por favorecer a la industria nacional. (...) Sobre el señor Fermín él es responsable se ha dado el dinero, yo no soy responsable, usted cree que yo voy a aceptar que pague por un puesto que el salario supera la plata que el dinero han dado por mí”, comentó Chávez, en octubre de este año, en una entrevista a RPP.

Según la hipótesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, Chávez Arévalo fue nombrado gerente general en Petroperú para beneficiar a Abudayeh con nada menos que 280 mil barriles de biodiesel B100. El Jefe de Estado, Pedro Castillo, se reunió con el citado empresario días antes del contrato.

“No tengo ninguna amistad con Pedro Castillo, no tengo ninguna amistad con Fermín Silva, porque a Fermín Silva lo he visto tres veces. No llegué a tener amistad porque no es mi amigo Fermín Silva. Yo no participo en reuniones. A mí me eligieron porque tenía propuestas interesantes”, sostuvo.

