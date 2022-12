Sebastián Abreu aseguró que se identifica con el estilo de juego de César Vallejo

El entrenador uruguayo no quiere perder la esencia del juego 'poeta'.

Sebastián Abreu fue presentado como nuevo entrenador de la Universidad César Vallejo (UCV) el pasado 18 de noviembre. Con el cuadro ‘poeta’, el ‘loco’ tendrá su quinta experiencia como entrenador. El DT uruguayo reveló como fue que llegó al club y el estilo de juego que quiere imponer en su equipo.

El ex seleccionado uruguayo comentó por qué decidió aceptar la propuesta de la ‘UCV’: “Encontré en la Universidad César Vallejo cosas que uno busca que en los clubes pudieran tener, más allá que se vive del resultado, se debe buscar planificación, organización, seriedad, apuesta a los proyectos”, dijo el estratega en una charla con el periodista Sammy Sadovnik.

Abreu reveló que la conversación que tuvo con el saliente técnico José del Solar fue decisivo para aceptar el cargo: “Esto, sumado a que el entrenador saliente te recomiende para darle continuidad al proyecto, me genera que estaba todo dado para darle continuidad a algo que estaba plantado. Cuando indagué sobre el club, todas las opiniones eran positivas, desde lo humano, estructural y deportiva, por eso cuando me dijeron que fui elegido, no dude mucho y se concretó”.

Por otro lado, explicó como es la manera que le gusta el fútbol : “La cultura del fútbol del pacífico y especialmente de Perú tiene que ver con lo que me seduce y creo que debo incorporarle el no lateralizar tanto y poder jugar de manera directa. Esa mezcla puede ser muy buena en un equipo que 90 % se mantiene y con pocas incorporaciones, la idea es que el equipo tenga una identidad”.

Abreu mencionó la forma en la que pretende jugar con el conjunto de Trujillo: “Vallejo tiene una identidad y un estilo de juego del cual estoy identificado, donde no siempre el protagonismo pasa por tener el balón, sino al replegarte tener características muy picantes y buenas, esa será la línea”.

Sebastián Abreu dirigirá a César Vallejo en la Primera División Peruana en 2023.

La nueva era de Abreu

Con la llegada del ‘Loco’ a Trujillo, han empezado a ver una serie de cambios en el equipo. La primera de ellas es la incorporación de Ángel Rodríguez para la volante de la escuadra ‘poeta’.

“Hemos conversado con el gerente deportivo para ver la posibilidad de incorporar un jugador por línea mínimo y también opciones de proyección, pero que se nutran de los de experiencia”, sostuvo el uruguayo con respecto a como va a reforzar su plantel. El técnico charrúa dirigirá al club ‘poeta’ en la Copa Sudamericana 2023.

César Vallejo le renovó contrato al delantero Yorleys Mena. El atacante colombiano fue su goleador en el campeonato con 15 goles, muy cerca del máximo anotador Luis Benites, jugador de Sport Huancayo.

Asimismo, Carlos Ascues se mantiene en la plantilla. El jugador de 30 años puede ocupar la posición de mediocampista y de defensor central. Fue convocado a la selección peruana recientemente por el DT Juan Reynoso.

Se oficializaron las salidas de algunos jugadores de la institución trujillana. La más resaltantes fueron las de Donald Millán y Santiago Silva. Ambos finalizaron sus contratos después de regresar de sus préstamos en UTC de Cajamarca y Deportivo Binacional.

