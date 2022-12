Kurt Burneo advierte que Congreso aún no dictamina proyectos de ley de reactivación económica

Kurt Burneo dijo que se ha mandado una comunicación al Congreso para que puedan priorizar, sobre todo los proyectos que están relacionados al programa de reactivación económica del Perú.

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, advirtió que los proyectos de ley en materia de reactivación económica -plan Impulso Perú- que han sido presentados con antelación por el Ejecutivo al Congreso de la República aún no han sido dictaminados, por lo cual exhortó a los parlamentarios a darle mayor celeridad.

“Hay proyectos presentados al Congreso que todavía no han sido dictaminados. Entonces, se les ha mandado una comunicación para que puedan priorizar, sobre todo los proyectos que están relacionados a lo que es el programa de reactivación económica y el plan Impulso Perú”, dijo Burneo durante su participación en la reunión de Consejo de Ministros.

En ese sentido, refirió que se solicitó un crédito suplementario para poder reembolsar S/ 1.600 millones al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC).

“Esa solicitud, ese proyecto de ley de crédito suplementario, a pesar de tener ya tres meses todavía no se ha despachado, todavía no se ha generado el dictamen, aunque me dicen que en las últimas horas como que estarían ya agendando discutir en el Congreso, tanto en la Comisión como en el Pleno, este importante proyecto de Ley”, dijo el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Asimismo, Burneo destacó la importancia de este proyecto de ley por cuanto el FEPC, existe desde el año 2004. “Nunca ha habido problemas para el retorno de los recursos, bajo la lógica de que este FEPC lo que hace es moderar los incrementos de precios que por ejemplo se dan a nivel del crudo a nivel internacional”, explicó.

“Es decir se constituye como un mecanismo de amortiguación, porque la idea es que los precios internos de combustibles no reflejen la magnitud de los incrementos del precio del petróleo que se ve a nivel internacional”, agregó el ministro.

Revisión del PBI

El ministro Burneo, señaló que otro punto importante dentro del informe sobre cómo va el Plan de Reactivación tiene que ver con la proyección del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

“Cuando se formuló el plan estamos hablando del mes de setiembre de este año, en aquel tiempo la economía internacional no tenía los grados de desequilibrio que tiene ahora, que es una combinación de ralentización del crecimiento económico al haberse subido las tasas de interés, estos dos factores sumados a la demora en aplicar el Plan de Reactivación por proyectos de ley que todavía están pendientes de discutir, evidentemente genera una revisión a la baja en cuanto a lo que es las proyecciones de crecimiento del PBI para este año y el próximo”, sostuvo el titular del MEF.

También dijo que sería absolutamente paradójico que habiendo esos dos factores importantes como lo que es la demora para implementar el Plan de Reactivación y lo que es el deterioro de la economía internacional, mantengamos las mismas tasas de crecimiento de la actividad económica. “Eso no es técnicamente defendible en ninguna parte del mundo”, puntualizó.

Operaciones de endeudamiento

Por otra parte, Kurt Burneo, anunció que el Perú realizará operaciones de endeudamiento con el Banco de Desarrollo de Alemania (KfW) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 215 millones de euros y 150 millones de dólares.

Asimismo, señaló que se informó el grado de información de gasto capital a nivel de gobierno nacional, así como de gobiernos subnacionales. “Esa revisión la hacemos todas las semanas, con la finalidad de saber en qué situaciones estamos respecto a devengado, y poder tomar las acciones que sean necesarias para mejorar la performance de ejecución de gasto capital”, explicó.

