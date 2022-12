Karol Paredes recomienda que Acción Popular no se reúna con la premier Betssy Chávez

Karol Paredes lamentó que reuniones con el Ejecutivo no aborden temas que demanda la población.

La juramentación de Betssy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros no ha sido del agrado de diversas bancadas en el Congreso. Durante los últimos días no han sido pocos los grupos parlamentarios que han mostrado su negativa a reunirse con la premier y a estos se les podría unir Acción Popular. Una de sus integrantes, Karol Paredes, recomendó obviar el encuentro con la nueva representante de la PCM.

Para Paredes, las reuniones que se sostienen con los funcionarios del Ejecutivo sirven solo como diálogos en los que no se abordan temas que preocupan a la ciudadanía, por ello consideró que no es oportuno concretar una reunión con Betssy Chávez. Sin embargo, se trata de una propuesta que todavía será atendida por su bancada, la misma que se encuentra divida en dos bandos desde hace varios meses.

“Espero que no, porque al menos en mi opinión personal, considero que no es el momento indicado, no es pertinente porque siempre se dan estas reuniones, no solamente con ella sino con todos los primeros ministros que han sido parte de esta gestión y de todas las gestiones, son conversaciones políticas, pero no espacios donde se tomen decisiones con respecto a las demandas que tiene el país o de las regiones”, dijo la congresista.

Sobre la posible vacancia de Pedro Castillo, Paredes indicó que debe existir un “nivel de conversación en buenos términos” ante una posible sucesión presidencial. “De nada va a servir que nosotros nos vayamos del Congreso y venga otro grupo y haga más de lo mismo y va a seguir existiendo la misma inestabilidad socioeconómica y política de nuestro país porque no estamos solucionando absolutamente nada”, manifestó.

Paredes ha sido una férrea crítica del gobierno de Pedro Castillo, especialmente cuando se han hecho los cambios ministeriales. Para Paredes los cambios realizados estarían “impidiendo el desarrollo de políticas claves en sectores tan importantes”. Desde agosto, la parlamentaria era partidaria de iniciar la promoción de la vacancia presidencial ante los cuestionamientos que rodean al jefe de Estado.

No darán confianza

La bancada de Renovación Popular considera que la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, no muestra gestos políticos para hacerse merecedora del voto de investidura que deberá solicitar ante el Pleno del Congreso de la República en los próximos días.

“No quiero adelantar una opinión, pero no veo gestos de Betssy Chávez para que Renovación Popular le otorgue la confianza. Por ejemplo, es un mal indicador que el señor Torres sea su el jefe de gabinete de asesores de la PCM. Yo hasta ahora no le daría, todavía tenemos que analizar con la bancada”, dijo al diario Correo.

Cueto también mencionó que el diálogo es importante, pero esto se dificulta cuando la titular de la PCM eligió a su predecesor Aníbal Torres como jefe del gabinete de asesores. “Antes nos criticaron por ir a un diálogo a Palacio, pero no tuvo ningún efecto. Tiene que haber hechos, pero el nombramiento de Torres significa que sería lo mismo de siempre”, apuntó.

De esta manera, Renovación Popular podría declinar en asistir a la ronda de diálogo que ha convocado la primera ministra Betssy Chávez. Hoy se conoció que Fuerza Popular descartó tal invitación.

“La bancada de Fuerza Popular no dialogará con la premier Bettsy Chávez. De ninguna manera aceptaremos que se pretenda jaquear con argucias legales al Congreso. Respete la institucionalidad y a los peruanos, ya sabe cuál es la respuesta del Congreso”, escribió la vocera fujimorista Patricia Juárez en su cuenta de Twitter.

