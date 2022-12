Feriados del 8 y 9 de diciembre: No habrá clases en colegios ni universidades

De acuerdo al Ministerio de Educación, tanto en el jueves 8 como en el viernes 9 de diciembre no habrá clases a nivel nacional en los colegios públicos y en los privados, ya que esta disposición aplica para todas las instituciones del país.

La próxima semana los peruanos podrán disfrutar de dos nuevos feriados a nivel nacional. Precisamente este jueves 8 y viernes 9 de diciembre serán días no laborales para el sector público y privado debido a la festividad de la Inmaculada Concepción y a la conmemoración de la batalla de Ayacucho, respectivamente.

De esta manera, la segunda semana de diciembre de este año contará con cuatro días de descanso seguidos, si contamos el sábado 10 y el domingo 11 de diciembre. No obstante, muchos se preguntarán: ¿si habrá clases en los colegios públicos y privados o en las universidades?

Cabe recordar que, en diciembre del año pasado, la gestión del presidente Pedro Castillo promulgó la Ley 31381, que modificó el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, el cual reúne los descansos remunerados de los empleados del sector privado. A través de esta norma se declaró por primera vez feriado el 9 de diciembre para conmemorar la batalla de Ayacucho.

En ese sentido, de acuerdo a las declaraciones del Ministerio de Educación, tanto en el jueves 8 como en el viernes 9 de diciembre no habrá clases a nivel nacional en los colegios públicos y en los privados, ya que esta disposición aplica para todas las instituciones del país.

Asimismo, el calendario oficial de este año indica que los escolares regresaron a clases este 17 de octubre y finalizan el año escolar el 16 de diciembre del 2022 a nivel nacional.

Universidades tampoco tendrán clases

Se recuerda también a la comunidad universitaria que el jueves 8 y viernes 9 de diciembre ha sido declarado feriado nacional, razón por la cual las labores académicas y administrativas en instituciones educativas de formación superior serán suspendidas.

Esta disposición también aplica para todas las instituciones de educación superior como universidades e institutos a nivel nacional.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

Vale precisar que los feriados –como el 8 y 9 de diciembre– son definidos por ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno. Los feriados son descansos remunerados que no se compensan. En tanto, si no se trabaja en día no laborable se debe compensar luego esas horas.

¿Qué se celebra en estos feriados?

Como todos los años, el 8 de diciembre será feriado debido a que se celebra el Día de La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, conocida también como la Purísima Concepción. Esta festividad religiosa se celebra en diferentes países del continente.

Asimismo, los católicos peruanos aprovechan esta fiesta de guardar para asistir a misas o realizar peregrinaciones a lo largo de todo el país a fin de conmemorar esta figura de la iglesia católica.

Batalla de Ayacucho

En tanto, la Batalla de Ayacucho fue el último gran enfrentamiento comprendido dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas en América del Sur (1809-1826) y significó la consolidación de la Independencia de la República del Perú.

La batalla se desarrolló en la pampa de Quinua, en Ayacucho, Perú, el 9 de diciembre de 1824, y la victoria de los patriotas supuso la desaparición del contingente militar realista más importante que seguía en pie, y selló la Independencia de Perú con una capitulación militar que puso fin a la resistencia de las tropas del Virreinato de Perú.

Los peruanos aprovechan los feriados para visitar diferentes destinos turísticos en el Perú.

¿Cuál es el impacto económico de un feriado largo?

El feriado apunta a dinamizar el sector turismo. De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el feriado largo, por el Día de Todos los Santos, se movilizaron alrededor de 980 mil personas, generando un impacto económico de US$ 106 millones. Asimismo, en la industria turística se ofrecen atractivos paquetes turísticos con descuento a nivel nacional.

