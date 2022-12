Feriados 2023: calendario de días no laborables y fines de semana largo

Feriados 2023: calendario de fechas y feriados largos del año

A pocos días de concluir el 2022, son muchos que ya buscan en el calendario 2023 cuáles son los feriados del próximo año, días no laborables y puentes festivos para planificar vacaciones, salidas en grupo o aprovechar esas fechas para desconectarse del ruido de la ciudad y viajar con la familia a sitios que soñaban conocer.

Este calendario de feriados 2023 es la oportunidad perfecta para tomar la agenda y definir qué días son ideales para salir de viaje o pedir las ansiadas vacaciones, ya sea en los meses de verano o en los de invierno, y aprovechar para hacer viajes al interior del país o a ese destino que tienes postergado desde hace mucho tiempo. Además, con planificación hará que puedas ahorrar aún más para no pasar apuros económicos al momento de conocer nuevos destinos.

Feriados 2023

Enero

Domingo 1 Enero: Año Nuevo

Febrero

No hay feriados

Marzo

No hay feriados

Abril

6 Abril: Jueves Santo (Semana Santa)

7 Abril: Viernes Santo (Semana Santa)

9 Abril: Domingo de Resurrección (Semana Santa)

Mayo

Lunes 1 Mayo: Día del Trabajo

Junio

Sábado 24 Junio: Inti Raymi (Fiesta Inca del Sol)

Jueves 29 Junio: Festividad de San Pedro y San Pablo

Julio

Viernes 28 Julio: Fiesta de la Independencia Nacional

Sábado 29 Julio: Fiesta de la Independencia Nacional

Agosto

Miércoles 30 Agosto Festividad de Santa Rosa de Lima

Septiembre

No hay feriados

Octubre

Domingo 8 Octubre: Celebración de la Batalla de Angamos

Noviembre

Miércoles 1 Noviembre: Día de Todos los Santos

Diciembre

Viernes 8 Diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Sábado 9 Diciembre: Día de la Batalla de Ayacucho

Lunes 25 Diciembre: Navidad

Feriados largos 2023

Los feriados largos son decretados por el Gobierno, pero se estima que para el 2023 se tendrán alrededor de diez feriados largos, pues muchas de las fechas declarados como días de festividad nacional caen entre lunes, jueves, viernes y sábado, pero se tendrá que esperar la confirmación del Estado que autoriza los días no laborables.

Estos puentes festivos son:

- Semana de Año Nuevo: Viernes 30 y sábado 31 de diciembre, y domingo 1 de enero

- Semana Santa: Del 6 al 9 de abril

- Fiestas Patrias: Del 28 al 30 de julio

- Combate de Angamos: Del 6 al 8 de octubre

- Segunda semana de diciembre: Del 8 al 10 de diciembre

- Navidad: Del 23 al 25 de diciembre

El sector turismo en el Perú se viene reactivando sostenidamente.

Días no laborables 2023

Trece serán días no laborales, al igual que en 2022, pero estos serán decretados en su momento por el Gobierno peruano y a diferencia de los feriados, las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en las semanas siguientes, esto previo acuerdo entre trabajador y empleador. En esta fecha no hay pago adicional, ya que estos días no son calificados como días festivos nacionales.

Fechas especiales en Perú

18 de enero: Aniversario de la Fundación de Lima

14 Febrero: Día de San Valentín

18 de febrero: Carnaval de Cajamarca

8 de marzo: Día de la mujer

26 Abril: Día de la Secretaria

14 Mayo: Día de la Madre

18 Junio: Día del Padre

21 de junio: Año Nuevo Andino

15 de Agosto: Aniversario de Funcadión de Huánuco y Arequipa

¿Cuánto deben pagarte si trabajas un día feriado?

Pese a que algunas fechas son festivas en el Perú, muchos trabajadores continuarán prestando servicios si su empleo así lo requiere, pues algunos servicios básicos como agua potable, alcantarillado o desagüe y energía eléctrica no se detienen. En estos casos, si un empleado formal trabaja y no obtiene un descanso posterior en compensación, entonces deberá recibir un triple pago en el día, uno por la jornada trabajada y dos adicionales.

El trabajador debe tener en cuenta que no se considera que se ha trabajado en día feriado si el turno de trabajo inicia el día anterior al feriado y concluye el día no laborable (turno madrugada).

Los días no laborables son tomados por los trabajadores para realizar turismo interno

¿Se recibe pago adicional si se trabaja en día no laborable?

Los días no laborables son compensables y son obligatorios solo para el sector público. Es decir, el trabajador que se tome el día deberá compensar las 8 horas dejadas de laborar en los 10 días posteriores o de acuerdo al cronograma que indique su jefe directo.

Mientras que para los empleados del sector privado, que también pueden acogerse a la medida previo acuerdo entre empleador y trabajadores, la manera de compensación de horas debe ser coordinada con la empresa en la que se labora.

