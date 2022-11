¿Cuántos feriados restan en 2022? Estos son los días no laborables de noviembre y diciembre

Los feriados son días festivos, determinados por ley, en los que trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, dejan de laborar y disponen de este tiempo libre para planificar viajes o un paseo familiar.

Además de los feriados marcados en el calendario, el Gobierno peruano también establece días no laborables, dirigidos tanto para los trabajadores del sector público como privado, quienes usualmente aprovechan estas fechas para realizar diferentes planes como viajar al interior o exterior del país, tomar un merecido descanso y disfrutar de un momento familiar.

Este martes 1 de noviembre, Día de todos los Santos, da por concluido casi la mayor parte de feriados de 2022, de acuerdo con la plataforma del Estado. Con ello, los restantes serían estos: jueves 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), viernes 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho) y domingo 25 de diciembre (Navidad).

¿Cuáles son los feriados del 2022?

Estos son todos los días feriados que el Gobierno estableció para este año:

-Sábado 01 de Enero: Año Nuevo

-Jueves 14 de Abril: Jueves Santo

-Viernes 15 Abril: Viernes Santo

-Domingo 01 Mayo: Día del Trabajo

-Miércoles 29 Junio: Día de San Pedro y San Pablo

-Jueves 28 Julio: Fiestas Patrias

-Viernes 29 Julio: Fiestas Patrias

-Sábado 06 de Agosto: Batalla de Junín

-Martes 30 Agosto: Santa Rosa de Lima

-Sábado 08 Octubre: Combate de Angamos

-Martes 01 Noviembre: Día de Todos los Santos

¿Cuánto deben pagarte si trabajas un día feriado?

A pesar del feriado, algunos trabajadores continuarán prestando servicios durante los días feriados si su empleo así lo requiere, pues algunos servicios básicos como agua potable, alcantarillado o desagüe y energía eléctrica no se detienen.

En caso el empleador decide que su empleado sí trabajará durante el feriado deberá comunicarlo anticipadamente y cumplir con compensar el trabajo realizado en día feriado.

Si un empleado formal trabaja durante un feriado, y no obtiene un descanso posterior en compensación, entonces deberá recibir un triple pago en el día, uno por la jornada trabajada y dos adicionales.

El trabajador debe tener en cuenta que que no se considera que se ha trabajado en día feriado si el turno de trabajo inicia el día anterior al feriado y concluye el día no laborable.

Otra opción para las empresas es intercambiar el día feriado laborado con un nuevo día de descanso. Esto solo corresponde si el feriado no coincide con el descanso semanas del trabajador

Asimismo, si un empleador decide pagar por trabajar en feriado, el pago debería efectuarse en la misma oportunidad que se abone el sueldo del mes o en la quincena correspondiente.

Días no laborables en Perú

El 3 de enero de 2022 fue declarado por no laborable por el Gobierno de Pedro Castillo. Otros días que fueron declarados como no laborables para el sector público este año fueron el 10 de junio (día del repechaje Perú vs Australia) y el 24 de junio (Día del Campesino).

El Ejecutivo declaró este año que el día 6 de agosto fuera feriado nacional en todas las entidades e instituciones públicas en conmemoración de la Batalla de Junín.

En estos días se concibe un descanso remunerado que se goza el mismo día. Sin embargo, si el trabajador trabaja ese día, puede compensar con descanso el tiempo trabajado. Por consiguiente, si el trabajador trabaja este feriado y no hay compensación con descanso, el empleador debe pagar: (i) el valor del trabajo realizado en el feriado (ii) con una sobretasa del 100% de ese valor.

