Congresistas reaccionan ante la admisión a debate de la moción de vacancia presidencial

Con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, finalmente se aprobó la admisión a debate la tercera moción para vacar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por incapacidad moral permanente, según formuló el congresista Edward Málaga.

Tras una votación, la fecha para el debate si Castillo Terrones debe ser vacado como jefe de Estado, congresistas de diferentes frentes ya se han manifestado ante esta admisión; el primero de ellos fue uno de los parlamentarios afines al Gobierno, Alex Paredes del Bloque Magisterial quien aseguró que el sustento para retirar al mandatario de su puesto es un compilado de notas periodísticas.

“Nosotros hemos conocido el día de hoy, 103 páginas que nos ha llegado minutos antes que se inicie, antes no la conocíamos; qué rápido se puede decir sí o no, y lo que nosotros podemos ver en el contenido es referenciar periódicos, todas las referencias que tiene son periódicos. Cuando se dé la votación se verá una vez más que no lograrán los votos”, refirió el congresista.

Por otro lado se expresó José Cueto de Renovación Popular, quien, considera que sí se va a lograr la vacancia presidencial, puesto que, la población ya está hastiada de las constantes fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“La mayoría de la población ya está cansada de este tiro y afloja entre el Ejecutivo y el Congreso y de una u otra manera creo que ya es hora de que se ponga un alto a todas estas cantidades de problemas que nos ha traído desde que ha asumido Pedro Castillo el Gobierno; ojalá que el señor se hubiera dedicado a gobernar, pero desde que entró al gobierno se dedicó a petardear al gobierno, al Congreso, a los periodistas, a la iglesia, a los niños y a las mujeres”, precisó el legislador.

José Cueto comenta sobre la admisión a debate de la moción de vacancia presidencial. Canal N

Afirma también que, más allá de discrepancias en ideologías políticas, si se hubiese percibido un interés en querer forjar una gobernabilidad no nos veríamos involucrados en toda la inestabilidad en la que nos encontramos sumergidos.

Por su parte, Patricia Juárez de Fuerza Popular, justificó la cantidad de votos que obtuvieron para la admisión del debate para la vacancia presidencial que en un supuesto escenario aún están lejos para que la moción se pudiera concretar, es por ello que la parlamentaria fujimorista aseguró que ello ha sido a consecuencia de la ausencia de algunos congresistas, quienes, de manera unánime están a favor de la destitución de Pedro Castillo de Palacio de Gobierno.

“Ahora se han obtenido 73 votos, hay algunos que han estado ausentes; es cierto que han cambiado un poco las cosas respecto a lo que ocurrió el día lunes cuando de manera casi unánime todos los congresistas estaban de acuerdo en que había que plantearse de la vacancia y muchos estaban hablando de la suspensión y estoy hablando de las bancadas oficialistas, entonces ahora han ocurrido una serie de hechos como que han sido convocados a conversar a Palacio de Gobierno, como que ha venido y ha bajado sus tonos la presidenta del Consejo de Ministros y ha señalado que no va a presentar una cuestión de confianza, la propia resolución de la medida cautelar del Tribunal Constitucional respecto a la cuestión de confianza en la que se ha señalado esta primera denegatoria y que no se considera como tal, entonces hay varios factores”, detalló la legisladora.

Si se aprueba dictamen de ley propuesto por el Legislativo podría subir el Riesgo País del Perú y las calificadoras de riesgo podrían retirarnos el grado de inversión, indicaron analistas.

Quien también comentó al respecto de la admisión de debate para la vacancia fue el congresista no agrupado, Roberto Chiabra, quien, sostuvo que la moción de vacancia ha sido adelantada, debido a que el Gobierno está alterando el orden democrático, además de que, los congresistas de bancadas oficialistas no perciben que desde el Ejecutivo comprenden como una negativa de confianza al gabinete Torres y que ante ello, lo sucedió la nueva primera ministra Chávez Chino.

SEGUIR LEYENDO