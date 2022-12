Huancayo: Conductor intenta darse a la fuga y arrastra a efectivo policial por varios metros para evitar ser intervenido

Quiso pasar por encima de la norma. Un auto en el cual se iban trasladando un ex procurador, un juez, un asesor y un cuarto integrante, fueron captados por los peatones de la ciudad de Huancayo cuando luego de haber impactado a una unidad de transporte público, intentaron darse a la fuga, debido a que un efectivo policial los intervino por la colisión con el siniestrado vehículo.

El vídeo muestra cómo es que, quien sería el ex procurador Cárdenas Cabezas, intenta dialogar con el miembro de la institución policial y al ver que no iba a poder librarse de la infracción que había cometido, no la pensó dos veces y se subió a su auto; además, no le importó que estuviese el personal interviniente a quien terminó arrastrando por varios metros en lo que fue el intento de huida por parte de este supuesto funcionario, el juez José Matos quien habría estado de copiloto y Roxana Manrique quien funge como asesora municipal.

Una de las testigos que se encontraba entre las calles Ferrocarril y Real, mencionó que su esposo por poco y también termina siendo arrastrado por el vehículo que intentó escapar de la intervención.

“En ese momento cuando está estacionado por la parte de la izquierda viene un auto a toda velocidad y le rompe el espejo; por esta parte casi se lo lleva a mi esposo y se lo llevó al policía casi hasta llegar al jirón Manco Cápac”, refirió.

Además, Flor Rupay, esposa del chófer de la unidad que fue impactada, mencionó que los pasajeros y conductor que iban en el vehículo color negro de marca Audi, estaban en estado de ebriedad y que además de ello, la habrían agredido tanto física como verbalmente.

“Que se hagan responsables, no pido más, ellos me han insultado, me ha golpeado, pero solo le pido que se hagan responsables, nada más”, complementó.

Por lo pronto se están realizando las indagaciones correspondientes para poder determinar las responsabilidades de los implicados y también se pudo saber que la asesora edil, ya acudió hasta la comisaría de la jurisdicción para dar su manifestación por el accidente de tránsito ocurrido.

