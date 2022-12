Expresidente de Alianza Lima avaló llegada de Christian Cueva para la Libertadores: “Con Costa, hay posibilidad”

Pío Dávila, exmandatario 'blanquiazul', se refirió a la opción de que el volante nacional regrese al club para afrontar la Copa Libertadores. (Audio: Radio Ovación)

Alianza Lima ha sido noticia en las últimas semanas en el Perú. No solo por el hecho de haber salido bicampeón nacional, sino también por su estrategia en el actual mercado de transferencias. Y es que ha cerrado la contratación de Gabriel Costa y está cerca de firmar a Bryan Reyna de la Academia Cantolao. Sin embargo, en los últimos días ha sonado el nombre de Christian Cueva. En ese sentido, Pío Dávila, expresidente de los ‘blanquiazules’, considera que si la directiva piensa en traer al volante, junto al ‘Gabi’ podría tener una chance de competir en la Copa Libertadores.

Antes de ello, se mostró esperanzado en que los ‘íntimos’ primero puedan definir el fichaje de ‘Aladino’ y luego avaló llegada del uruguayo nacionalizado peruano por ser un jugador con calidad comprobada en la Liga 1. “Sería muy buena contratación la de Cueva. Ojalá que se concrete su llegada. Gabriel Costa ya demostró acá y en Colo Colo que es un jugador importante”, fueron sus primeras palabras en entrevista para el programa ‘Negrini lo Sabe’ de Radio Ovación.

En eso, dejó entrever que la mirada de Alianza Lima en estos futbolistas de jerarquía no sería sino para apuntar a dar la talla en el máximo certamen continental de clubes. “Si están pensando en las contrataciones de Cueva y Costa, es porque tienen en mente en algo más (que el campeonato local)”, dijo.

De la misma manera, el exmandatario reconoció que los equipos brasileños y argentinos son superiores en la Copa Libertadores, pero que con Gabriel Costa y Christian Cueva, los ‘victorianos’ podrían dar lucha para superar la fase de grupos. “Argentinos y brasileños siempre están en el primer y segundo cupo. La verdad de las cosas es que el fútbol peruano está debajo de ese nivel. El esfuerzo del jugador siempre se muestra, pero si el equipo rival es superior, entonces hay que entenderlo. Son dos torneos totalmente diferentes con niveles distintos. Con Cueva y Costa, Alianza tiene una posibilidad, aunque también debe reforzar la defensa”, comentó.

Gabriel Costa y Christian Cueva coincidieron en Alianza Lima el 2014 y 2015. (Club Alianza Lima)

Pero eso no fue todo, ya que Pío Dávila entendió que pese a todo lo mencionado líneas arriba, es posible que Alianza Lima no obtenga los resultados deseados y sea eliminado prematuramente. En esa línea, espera que los directivos respalden al técnico Guillermo Salas. “Lo único que pido como hincha es que no minimicen la gran campaña que hizo ‘Chicho’ Salas si a Alianza le va mal en la Copa Libertadores. Lamentablemente, la Copa Libertadores se convierte en una demoledora de técnicos en Alianza”, sostuvo.

Alianza Lima, objetivo Copa Libertadores

Y es que Alianza Lima tiene una deuda enorme en la Copa Libertadores. Se trata de que lleva 33 partidos sin ganar, por lo que la directiva ha decidido reforzar seriamente el plantel, no solo para romper esta racha negativa, sino también para tratar de superar la fase de grupos.

Alianza Lima quedó último con un punto en el grupo F de la Copa Libertadores 2022. (AFP)

Para esta consigna, los altos mandos decidieron mantener la base que consiguió el bicampeonato nacional, entre ellos Pablo Lavandeira, Aldair Rodríguez, Josepmir Ballón, Ángelo Campos (los dos últimos están cerca de renovar), sumado a la confirmada extensión del vínculo de Hernán Barcos. Además de ello, han asegurado la contratación de Gabriel Costa y ahora tienen en la mira a Christian Cueva.

¿Qué tan factible es la llegada de Christian Cueva a Alianza Lima?

Es difícil. A pesar de que el jugador tendría intención de ponerse la camiseta ‘blanquiazul’, al menos por seis meses, la postura de su club, Al-Fateh, es negativa: no quieren cederlo, más aún siendo uno de los mejores jugadores del equipo y pieza clave en el once titular. Asimismo, su contrato es hasta el 2025, lo cual complica la operación.

Ante este panorama, la dirección deportiva liderada por José Bellina apuntan a otras opciones, prioritariamente del extranjero. Quedan varias semanas de suspenso y con muchas novedades.

Christian Cueva es una de las figuras del Al-Fateh de Arabia Saudita. (@FatehClub)

