Inversiones bilaterales entre Perú y Chile ascienden a US$ 32.000 millones

Solo en el 2021, el intercambio comercial entre Perú y Chile llegó a los US$ 3.097 millones, según ComexPerú.

Las inversiones bilaterales entre Perú y Chile alcanzan los US$ 32.000 millones, impulsadas por las acciones del Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CECHP) para el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones.

Así destacó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), al señalar que, solo en el 2021, el intercambio comercial entre los dos países llegó a los US$ 3.097 millones. A ello se sumaron los miles de empleos generados en ambos territorios debido a este flujo de inversiones y comercio.

“A lo largo de su historia, el CECHP ha tenido un papel importante en el impulso de diversas iniciativas en el ámbito social, del mundo académico y empresarial, con relevantes resultados para ambas naciones”, resaltó ComexPerú, en el marco de la Reunión de Gabinete Binacional realizado este martes en Santiago de Chile, evento que contó con la participación del CECHP.

Fortalecimiento

Por ello el CECHP afirmó que es de suma importancia continuar fortaleciendo este proceso con el apoyo de las autoridades. “La integración Chile - Perú ha sido una política de Estado en ambos países desde hace más de 20 años”.

La entidad destacó el apoyo a la aprobación del tratado de libre comercio entre ambos países, la atención de problemáticas sociales, la promoción de la integración energética, la facilitación migratoria entre Chile y Perú, el mejoramiento del tren Tacna-Arica, y la promoción de oportunidades de inversión y comercio en terceros mercados.

En ese contexto, durante la Reunión de Gabinete Binacional, el CECHP consideró que, ante los retos actuales que afrontan el Perú y Chile debido al contexto global, es necesario gestar un plan integral público-privado, que incorpore la construcción de alianzas para una reforma estructural, la promoción de un desarrollo sostenible e inclusivo, y tenga como motores de la movilidad social a la educación y al emprendimiento.

Reactivación económica y agenda futura

Además, el grupo resaltó la importancia de reactivar la economía de ambos países, tras señalar que se está perdiendo dinamismo. Frente a ello, dijo que el trabajo debe comenzar con el fortalecimiento del comercio entre las dos naciones, a través del movimiento de personas por la frontera Tacna–Arica, y cuyo flujo es vital para el comercio de bienes y servicios entre ambas regiones y sustento de miles de emprendedores de ambos lados de la frontera.

“Hoy, luego de la crisis sanitaria, el movimiento aún no se recupera y se logran apreciar picos en el tiempo de tránsito de hasta cinco horas, lo que significaría un costo social de hasta US$ 58.2 millones cuando recuperemos los niveles de tránsito prepandemia”, refirió ComexPerú, al detallar que todavía no se reactiva el flujo en la frontera debido a que el paso fronterizo aún no se abre durante las 24 horas y que ha perdido eficiencia por temas burocráticos.

Agenda futura

La entidad indicó que, si logramos agilizar los tiempos, el movimiento de personas al cierre de 2024 podría alcanzar los 9 millones, generando grandes oportunidades para ambos países.

Para el CECHP, la agenda futura del Perú y Chile debe enfocarse en tres ejes: integración, negocios e inversión, y el desarrollo social. Algunas de las acciones que se deben promover con mayor urgencia son: la integración e inclusión financiera, la interconexión eléctrica Tacna-Arica, la modernización del ferrocarril Tacna-Arica, y el fortalecimiento de la educación dual.

