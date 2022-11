Escolares se quedan sin fiesta de promoción luego de que tesorera robara seis mil soles

Emely Moreno Martínez es acusada de robar seis mil soles a una promoción escolar.

No será el mejor fin de año para los estudiantes de una escuela secundaria en Arequipa. Los menores estaban a la espera de cerrar una importante etapa de su vida con una fiesta para el recuerdo, pero esta ha tenido que ser cancelada luego de que la tesorera de la promoción optara por desaparecer con el dinero recaudado para las actividades. Emely Moreno Martínez es señalada como la responsable del manejo del dinero.

Los estudiantes tenían pensado recibir un anuario y disfrutar de una fiesta que costó S/ 240 y S/ 670 cada uno respectivamente. Los padres de estos optaron por entregar los S/ 910 por cada alumno para que finalmente se concreten las celebraciones de fin de año, pero al insistir a Moreno Martínez sobre la ubicación de lo recaudado, brindó diversas excusas para no presentarse ante los progenitores de los menores.

“Le preguntamos dónde está el dinero y dijo que no sabía, siempre me decía excusas, mencionaba que estaba en el hospital, que no andaba en su casa, entonces ahí me di cuenta que faltaba dinero”, contó una madre al noticiero de Panamericana. A pesar de las advertencias y los intentos por recaudar la plata necesaria para los eventos, la mujer señalada de robar el dinero no mostró signos de querer devolverlo.

Fiesta de promoción estuvo planeada para el sábado 3 de diciembre.

“Todos los padres le dimos cinco días a la señora para que reponga ese dinero que había gastado, pero ella ya no empezaba a venir al colegio, no dio la cara, no contestaba el teléfono. Estamos en nada, la promoción iba a hacer este sábado 3 [...] Teníamos que pagar el anuario, la decoración, el local”, agregó. Por el momento, la promoción de estudiantes arequipeños no disfrutará de su fiesta de promoción.

Moreno Martínez ha señalado a los padres que solo reconoce cinco mil soles y cuando los padres de familia se han acercado a su domicilio se han encontrado con su esposo quien, despotamente, indica que es la presidenta de la promoción quien tiene la plata. “Le hemos dicho que devuelva el dinero”, indicó la señalada preocupada por la tristeza que ha embargado a los adolescentes a pocos días de culminar el año escolar.

Subida de precios

Con la eliminación de las restricciones dictadas en marzo del 2020 por la pandemia de la COVID-19 y la reactivación económica diferentes sectores han visto un crecimiento en sus números proyectando cifras registradas antes de la pandemia.

Con la llegada de las fiestas de fin de año, se empiezan a programar también otros eventos sociales que habían estado restringidos y se habían mudado a la virtualidad, como lo son las fiestas de promoción, graduación y reuniones para compartir con los colaboradores de empresas.

Eventos de fin de año costarán 50% más por alza de precio de insumos

Ha quedado claro que las reuniones sociales durante el mes de diciembre han incrementado su demanda luego de dos años de pandemia. Sin embargo, hay un factor que también es incluido para los presupuestos y es que el precio de los insumos utilizados para la organización también ha experimentando un aumento en su precio.

Arcángel Chinchay, presidente de la Asociación de Empresa de Eventos (Apoec), indicó que hay algunos productos como las flores, parte de la decoración de este tipo de eventos, que ha sufrido el incremento de su precio hasta en 400% y ello influye en el precio final. “Antes el gasto en florería fluctuaba entre S/ 800 y S/ 1.500. Actualmente estamos gastando unos S/ 5.000, mientras que en los eventos exclusivos se gasta hasta S/ 30.000 o más solo en flores”, puntualizó.

Llevándolo al precio por persona, explicó que antes una boda costaba un promedio del S/240 y ahora un evento de características similares cuesta S/320. Es decir, un aumento de más del 50%.

