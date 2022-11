Covid-19: Perú registró 4.653 nuevos contagios en el último día

Avance del Covid-19 en el Perú hasta el 03 de octubre del 2022. (Foto: EFE).

El Covid-19 continúa avanzando en la población peruana y nos acerca más a la temida quinta ola de contagios de la enfermedad. Recientemente el Ministerio de Salud (Minsa) publicó el último informe sobre los casos positivos confirmados y el número de decesos en las últimas horas.

Según la entidad nacional, sólo en el día lunes 28 de noviembre, se confirmaron 4 mil 653 nuevos contagios del virus. La cifra fue revelada tras practicar miles de pruebas de descarte de Covid-19.

Ese mismo día, tres personas murieron a causa de los síntomas de la enfermedad, según menciona el informe del Minsa.

Por otro lado, la cifra de altas hospitalarias es una alentadora noticia. Fueron un total de 32 pacientes de coronavirus que lograron superar el Covid-19 por lo que han sido dados de alta del establecimiento de salud donde venían recibiendo las atenciones necesarias.

A la fecha, se tienen 413 pacientes hospitalizados por el virus, de los cuales 88 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

Siguiendo con las cifras generales. Desde la llegada del caso cero de Covid-19 al Perú hasta este lunes 28 de noviembre del 2022, hay 36 millones 415 mil 323 personas muestreadas, de los cuales 4 millones 238 mil 042 son los casos positivos confirmados y 32 millones 177 mil 281 los casos negativos.

Del total de casos confirmados, a la fecha, 4 millones 100 mil 731 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.

Por último, el Ministerio de Salud lamentó en informar que 217 mil 394 personas fallecieron a causa de la enfermedad de Covid-19 en lo que va de la pandemia en el Perú. La cifra continúa mostrándonos como uno de los países con mayor tasa de mortalidad en el mundo a causa de este virus.

Minsa evalúa retorno de medidas sanitarias

La cartera de Salud instó a la ciudadanía a ser más responsables respecto a la propagación del Covid-19 que se viene dando de forma rápida. Ante esta situación, anunció que desde el Ministerio de Salud se evaluará el regreso a algunas medidas obligatorias como el uso de mascarilla y otros.

“Las cifras siguen aumentando y eso es por descuido de todos los peruanos que no estamos siendo responsables. Necesitamos tomar acciones, vamos a evaluar estas medidas, si van a regresar o no. Pero no podemos bajar la guardia”, dijo Kelly Portalatino en su última conferencia de prensa.

La ministra aprovechó su intervención para calificar de “irresponsable” el comportamiento de los jóvenes que en plena pandemia han asistido a multitudinarios conciertos realizados en la capital que son “fuente de contagio” del Covid-19.

Es necesario mencionar que, la titular del Minsa aún no ha confirmado que el país haya iniciado la quinta ola de Covid-19, pese a que otros especialistas pertenecientes a este sector la contradicen.

Asimismo, descartó que estemos atravesando una crisis sanitaria como lo fue en los primeros meses. Resaltó que ahora el Estado cuenta con las vacunas, pruebas moleculares, etc.

