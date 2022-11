Anahí de Cárdenas elogió “organización” de las ‘chicas 09′ por crear polémico PPT de San Silvestre

Anahí de Cárdenas resaltó que las estudiantes del colegio San Silvestre poseen una gran "capacidad de síntesis".

Las redes sociales explotaron luego que se viralizara el PPT de San Silvestre, un controversial manual que explica cómo entablar amistad con los estudiantes de los colegios más caros de Lima. Dicho material fue creado, supuestamente, por adolescentes de 13 años del colegio San Silvestre, institución educativa exclusiva para mujeres.

Desde que se difundió la presentación, las ‘chicas 09′ se han vuelto tendencia en Internet, recibiendo críticas, burlas y hasta elogios por parte de los usuarios. Anahí de Cárdenas no pudo evitar comentar sobre el manual en su cuenta oficial de Twitter.

La actriz resaltó el nivel de “organización” de las escolares y hasta comparó su “habilidad” con la de Pedro Castillo. “El PPT de las chicas de SS es mucho mejor y más claro que cualquier plan de gobierno del país. Alguien contrátelas, por favor”, indicó en un primer tuit. Luego, añadió: “Su capacidad de síntesis y organización es asombrosa”.

Tras recibir una serie de críticas, Cárdenas aclaró que no estaba de acuerdo con el actuar de las adolescentes de San Silvestre, pues considera que “es terrible que se tengan que hacer esas cosas para poder encajar en una sociedad como la nuestra, es injusto”. “Yo no estoy opinando del fondo, estoy comentando la forma”, sostuvo.

¿Qué dice el PPT de San Silvestre?

La presentación en Power Point se encuentra dividida en cuatro partes: 01 Diccionario, 02 Stories, 03 Girl Code y 04 Temas de conversación. Cada una de ellas proporciona pasos a seguir como reglas, prohibiciones, nombres de chicos y chicas populares entre los colegios, código de vestimenta, de comportamiento, así como recomendaciones para iniciar una conversación.

Las ‘Chicas 09‘ piden a las integrantes tímidas o que se les dificulta socializar, que hagan un “esfuerzo” para no ser excluidas. “Necesitamos que todas pongan de su parte”, se hace mención a una de las notas.

Una historia viral que terminó en polémica: el PPT de estudiantes del San Silvestre que expuso lo que afrontan.

La información de las diapositivas generó un debate en redes sociales por el manejo de códigos sociales que se tiene en los colegios más exclusivos del Perú. Al respecto, la politóloga Macarena Costa Checa hizo un análisis de esta situación en su cuenta de Twitter como exalumna de dicho centro de estudios.

“Estuve en el San Silvestre y suelo pensar mucho en lo que me dio (y lo que no me dio) mi colegio. Es un buen momento para abrir una discusión que considero necesaria hace mucho tiempo”, señala la analista, quien se desempeña como columnista en los principales diarios de Lima.

