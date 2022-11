Alianza Lima hizo oficial el regreso de Franco Zanelatto para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores el 2023

Franco Zanelatto volvió a Alianza Lima tras su paso a modo de préstamo en Alianza Atlético. (Club Alianza Lima)

Alianza Lima es uno de los equipos que se ha convertido en animador de la Liga 1 en cuanto al mercado de traspasos se refiere. A pesar de solo haber anunciado la contratación de Gabriel Costa, hay otros nombres nacionales y extranjeros que están a poco de estampar la firma. Sin embargo, en las últimas horas se conoció del regreso de Franco Zanelatto para buscar el tricampeonato nacional y competir en la Copa Libertadores 2023.

Esta noticia fue confirmada por las redes sociales del club ‘íntimo’, dándole la bienvenida al atacante. “¡Zanelatto 2023! Nuestro jugador Franco Zanelatto se pone la blanquiazul para este 2023. ¡Con todo, Franco!”, se lee en la publicación.

Alianza Lima oficializó el regreso de Franco Zanelatto.

Y es que el retorno del extremo de 22 años era una de las opciones más concretas que barajaba la dirigencia ‘victoriana’ para reforzar el plantel de cara a afrontar las dos competencias la siguiente campaña. Ahora, si bien ya lo tenía en su propiedad desde inicios de este año, lo envió a modo de cesión a Alianza Atlético, teniendo en cuenta que posee la nacionalizad paraguaya (nació en Asunción) y dentro del plantel que encabezó Carlos Bustos no cabía la posibilidad de contar con un elemento extranjero adicional.

Temporada con Alianza Atlético

En el cuadro de Sullana encontró la regularidad que no iba a tener en la capital y cumplió con creces. Bajo el mando del técnico uruguayo Mario Viera, llegó a ser uno de los mejores jugadores. En parte, por la buena sintonía de un grupo que también lo conformaban los experimentados Diego Penny, Marcio Valverde, Juan Diego Lojas, sumado a otros futbolistas que tuvieron un buen rendimiento como Adrián Fernández, Kevin Ruiz, Maximiliano Amondarain, etc.

En total, disputó 26 partidos, bordeando los 80 minutos por encuentro, en los que pudo marcar siete goles y brindar tres asistencias. Además, demostró las capacidades que llevaron a Alianza Lima a fijarse en él: capacidad para desempeñarse en ambas banda, cambio de ritmo, manejo de los dos perfiles, remate de larga distancia, potencia y, sobre todo, habilidad en el uno contra uno.

Franco Zanelatto fue una de las figuras de Alianza Atlético este 2022. (Liga 1)

Estas cualidades llevaron a que muchos hinchas ‘blanquiazules’ pensaran en su regreso para mediados de este 2022, aunque la dirigencia apostó a que siga su progresión en el elenco del ‘Vendaval’. En esa línea, había otros jugadores que ocuparon su lugar en la última etapa como Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira y Hernán Barcos, todos extranjeros, aunque recientemente se concretó la salida del colombiano.

Impresiones por llegar a Alianza Lima

Franco Zanelatto regresó a Alianza Lima luego de haber cumplido su proceso de nacionalización. Esto sucedió en la quincena de noviembre, cuando el propio futbolista manifestó su alegría por estar cerca de obtener su DNI, a falta de la ceremonia de juramentación. “Muy contento porque lo venía buscando desde hace tiempo. Si bien no nací acá (en Perú), me siento un peruano más. Estoy desde los nueve años. Tengo mi novia acá, mis amigos peruanos. Estoy esperando la ceremonia final y que me den el DNI”, le comentó a Radio Ovación.

De la misma manera, dio a conocer sus impresiones por llegar al conjunto de La Victoria. “Es una alegría inmensa poder llegar al equipo bicampeón, al más grande del Perú. Es una responsabilidad inmensa y un desafío muy grande pero obviamente lo tomo de la mejor manera y esperando el año que viene”, expresó.

El extremo paraguayo está cerca de recibir su DNI peruano y se refirió a la chance de unirse al cuadro 'íntimo'. (Video: Radio Ovación)

Ofensiva de Alianza Lima

Con este retorno, Franco Zanelatto fortalecerá la zona de ataque de Alianza Lima. El martes 29 se confirmó el fichaje de Gabriel Costa y todo apunta a que también cerrará el de Bryan Reyna, proveniente de la Academia Cantolao. De ahí que el DT Guillermo Salas tendrá varios elementos a elegir, incluyendo a Hernán Barcos, Aldair Rodríguez, además de los contrataciones extranjeras que lleguen.

