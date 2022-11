Solo el 10% de peruanos aprueba al Congreso de la República, según IEP

El significado de 'caballazo' en Perú. (Captura)

Este domingo 27 de noviembre se revelaron los resultados del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en donde se conoció que el 86% de la nación reprueba el desempeño del Congreso de la República. Esto quiere decir que solo un 10% lo aprueba y el resto no sabe ni opina.

Además, se conoció que José Williams, presidente del Parlamento, también supera a Pedro Castillo en percepción negativa. Un 68% del país desaprueba su desempeño. Solamente un 14% lo aprueba.

Nuevas elecciones

Un punto importante que reveló la encuestadora IEP, es que el 87% de peruanos está de acuerdo con la salida de Pedro Castillo y del Congreso y que acceden a las nuevas elecciones generales.

Hace unas semanas, la parlamentaria Norma Yarrow habló fuerte y claro sobre su posición e indicó para los medios de comunicación que ella está de acuerdo que en el Perú se realicen nuevas elecciones presidenciales.

“Nosotros queremos que haya nuevas elecciones, que se vayan todos con los cambios de Constitución que tiene que haber y nuevas elecciones. Necesitamos paz en este país”, sostuvo la legisladora a RPP Noticias.

“Yo creo que poco a poco los congresistas se darán cuenta de que no le deben nada a Pedro Castillo, sino a la población que los eligió. Así que con paciencia vamos a esperar la reacción de los 46 que faltan, necesitamos 27 para la vacancia y también que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales haga su trabajo y que haya nuevas elecciones”, expresó.

Pedro Castillo es el presidente de Perú. (Flickr Presidencia)

Traición a la patria

Una de las preguntas que también se realizaron en esta encuesta es sobre qué opinan los peruanos sobre la denuncia constitucional contra Pedro Castillo tras expresar que existe la posibilidad de ceder una parte de nuestro mar a Bolivia.

Ante esto, un 50%, medio país, está en desacuerdo con que el Parlamento haya denunciado a Castillo por traición a la patria. Sin embargo, un 46% está de acuerdo.

Hace unos días, el Tribunal Constitucional deliberó dejar sin efecto la denuncia contra Pedro Castillo por el delito de traición a la patria. Esta decisión fue cuestionada por unos y aplaudidas por otros.

“No hay suficiente motivación (de pruebas) en la denuncia. Estamos ante una declaración. No se constatan elementos que hagan pensar en un delito. No hay una conducta delictiva (de Castillo)”, señaló el jurista Manuel Monteagudo, integrante del TC.

El abogado de Castillo, Benji Espinoza, remarcó la resolución del TC y no perdió la ocasión para disparar contra los acusadores del presidente. “Este fallo tiene poderosas razones jurídicas. Siempre dijimos que esta denuncia por traición a la patria era un mamarracho.”

Análisis

Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP, brindó un análisis sobre los últimos resultados emitidos para el diario la República en el que resalta que “ambos poderes, elegidos en un contexto de alta fragmentación, no cuentan con una alta aprobación ciudadana, pero es sobre todo el Congreso la entidad que cuenta con una menor aprobación, incluso en Lima metropolitana, plaza contraria al presidente Pedro Castillo. Toda la serie de amenazas entre ambos poderes solo incide en un descrédito de la política. Y, tal como sucedió en agosto, los últimos ataques del Congreso y la respuesta presidencial, el hecho de que el Gobierno responda o incluso tome la iniciativa en los ataques parece ser un elemento que contribuye con el aumento de su aprobación”.

