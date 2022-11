Maricarmen Regueiro revela que tuvo una mala relación con Diego Bertie: “Nunca lo dije”

Maricarmen Regueiro reaparece y habla de Diego Bertie. YouTube Luis Olavarrieta

Maricarmen Regueiro regresa a la actuación después de 20 años, con la obra ‘Reputación Dudosa’. La actriz venezolana cuenta con una gran trayectoria y el cariño del público peruano, sobre todo tras protagonizar ‘Natasha’ y ‘Cosas del amor’, producciones exitosas en nuestro país

Con motivo de este regreso, la actriz Maricarmen Regueiro brindó una entrevista al periodista Luis Olavarrieta, para su canal de YouTube, donde también se refirió a Diego Bertie, de quien recordó cómo era su relación y lamentó su pronta partida. Como se recuerda, el cantante y actor peruano murió a los 54 años tras caerse del piso 14 del edificio donde vivía, ubicado en el distrito de Miraflores.

“Lo de Diego me pegó mucho. Para mí fue impactante, yo creo que eso no debió suceder”, fueron sus primera palabras. Sin embargo, también confirmó lo que Diego Bertie dijo en su momento a la prensa peruana, que no había tenía una buena relación con la venezolana cuando grabaron ‘Cosas del amor’.

“Diego y yo no tuvimos muy buena relación en la última novela (Cosas del amor). Yo nunca lo dije, él sí lo dijo por ahí alguna vez. No sé, había quizás un poco de celos me parece, pero nunca lo conversamos”, contó Maricarmen, quien señaló que jamás pudo hablar del tema con Diego Bertie porque ella recién se estaba adecuando a un lugar que no conocía, pese a que sentía el cariño de mucho actores.

La actriz venezolana detalló que sabe que después de ‘Cosas del amor’, el cantante y actor peruano recibió la oportunidad de hacer carrera en el extranjero. No obstante, no seguía sus proyectos, hasta que una fans le preguntó por él y le pasó su Instagram, el cual no dudó en revisar.

“A mí me alegra, yo estoy feliz de que él haya venido para acá (Venezuela) y haya trabajado en una novela increíble (‘Amantes de luna llena’), con gente increíble. Estoy segura que seguramente lo hicieron sentir acompañado. Yo no tengo la certeza, pero sé que aquí somos como somos y yo sé que se ha debido llevar una buena experiencia, y eso es lindo”, indicó la artista, para luego referirse a la partida de Diego.

“Lo lamenté muchísimo, me pegó, me pegó mucho, porque como te digo, no debió suceder. A veces arrastramos cosas por años”, sentenció bastante pensativa.

Recuerda a Paul Martin, Laura Reyes y Antonio Arrué

Maricarmen Regueiro indicó que pese a que llegó muy triste de Venezuela, porque extrañaba mucho a su familia, se sintió querida y acogida por los actores peruanos.

“Perú fue una experiencia linda, tú sabes que a Perú me mandaron de radio Caracas porque era una coproducción con Panamericana. ‘Natacha’ fue un remake de una telenovela vieja de ellos que fue muy exitosa, fue una experiencia linda con gente increíble. Conocí sitios increíbles, en Lima no llueve, sabes que eso a mí me impresionó, es hermoso”, contó la actriz, quien confesó que llegó muy triste a nuestro país al verse lejos de su familia.

“Yo llegué muy triste y lloré mucho tiempo antes de acostumbrarme”, contó la venezolana.

En otro momento, se refirió a los compañeros que conoció en Perú, a quienes les sigue teniendo mucho cariño. “Fue lindo, conocí gente linda como Laurita (Reyes), mucha gente linda como Paul Martin, que es maravillosa persona. Ay, es que sería injusto no nombrarlos a todos. Los quiero mucho, a Antonio Arrué que hacía de malvado, pero es una persona tan hermosa. Allí hay gente increíble, esa fue mi primera experiencia (en Perú). Conocí a Diego Bertie, él estaba en Natacha. Después me llamaron para ‘Cosas del amor’ con Diego”, relató Maricarmen Regueiro.

