Maricarmen Regueiro reaparece después de 20 años y confiesa que le chocó mucho la muerte de Diego Bertie

Después de 20 años, la primera actriz venezolana Maricarmen Regueiro regresa a la vida pública a través de una entrevista, donde habla sobre su larga ausencia de las pantallas, el por qué de su silencio y no duda en recordar al actor Diego Bertie, quien falleció en agosto de 2022. La actriz vuelve a la actuación con la pieza Reputación Dudosa.

La actriz, recordada por grandes éxitos como ‘Cosas del amor’ y ‘Natasha’, tuvo una extensa entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, para su canal de YouTube, donde también se refirió su pasó por Lima.

“Perú fue una experiencia linda, tú sabes que a Perú me mandaron de radio Caracas porque era una coproducción con Panamericana. ‘Natacha’ fue un remake de una telenovela vieja de ellos que fue muy exitosa, fue una experiencia linda con gente increíble. Conocí sitios increíbles, en Lima no llueve, sabes que eso a mí me impresionó, es hermoso”, contó la actriz, quien confesó que llegó muy triste a nuestro país al verse lejos de su familia.

“Yo llegué muy triste y lloré mucho tiempo antes de acostumbrarme”, confesó la venezolana, que recordó entre risas que para ese entonces se compró una monita que le hacía compañía. Sin embargo, la terminó obsequiando al no poder mantenerla más en su departamento.

Maricarmen contó que no solo se llegó a comprar una monita. En otra ocasión, llegó a adquirir una ardilla y una alpaca (no recordaba bien cómo se llamaba el animal). “Yo estoy acostumbrada a estar con animalitos, a mí me encantan. Y de repente pasabas por la Avenida Javier Prado y veías gente vendiendo iguanas, loros, monos, una alpaca. Alpaca. creo. ¿Cómo se llama la otra? ¿llama? No, las llamas son sagradas. Era una alpaca”, recordó la actriz entre risas, quien terminó revelando que le obsequió este animal a un actor peruano, que tenía su casa de campo.

Sus recuerdos con Diego Bertie

En otro momento, se refirió a los compañeros que conoció en Perú, a quienes les sigue teniendo mucho cariño. “Fue lindo, conocí gente linda como Laurita (Reyes), mucha gente linda como Paul Martin, que es maravillosa persona. Ay, es que sería injusto no nombrarlos a todos. Los quiero mucho, a Antonio Arrué que hacía de malvado, pero es una persona tan hermosa. Allí hay gente increíble, esa fue mi primera experiencia (en Perú). Conocí a Diego Bertie, él estaba en Natacha. Después me llamaron para ‘Cosas del amor’ con Diego”, relató Maricarmen Regueiro.

La actriz lamentó mucho la muerte de nuestro compatriota Diego Bertie, además de contar cómo fue su experiencia de trabajar con él. Como se recuerda, el actor peruano falleció el 5 de agosto tras caer del piso 14 del edificio donde vivía, ubicado en el distrito de Miraflores.

“Lo de Diego me pegó mucho. Para mí fue impactante, yo creo que eso no debió suceder”, fueron sus primera palabras. “Diego y yo no tuvimos muy buena relación en la última novela (Cosas del amor). Yo nunca lo dije, él sí lo dijo por ahí alguna vez. No sé, había quizás un poco de celos me parece, pero nunca lo conversamos”, contó Maricarmen, quien señaló que jamás pudo hablar del tema con Diego Bertie porque ella recién se estaba adecuando a un lugar que no conocía, pese a que sentía el cariño de mucho actores.

La actriz venezolana detalló que sabe que después de ‘Cosas del amor’, el cantante y actor peruano recibió la oportunidad de hacer carrera en el extranjero. Sin embargo, no supo más de él hasta que una fan se lo recordó y le dio su Instagram. Ella no dudó en revisar la cuenta y le alegró ver todo lo que había logrado, pues siente que recibió el reconocimiento que merecía.

“A mí me alegra, yo estoy feliz de que él haya venido para acá (Venezuela) y haya trabajado en una novela increíble (’Amantes de luna llena’), con gente increíble. Estoy segura que seguramente lo hicieron sentir acompañado. Yo no tengo la certeza, pero sé que aquí somos como somos y yo sé que se ha debido llevar una buena experiencia, y eso es lindo”, indicó la artista, para luego referirse a la partida de Diego.

“Lo lamenté muchísimo, me pegó, me pegó mucho, porque como te digo, no debió suceder. A veces arrastramos cosas por años”, sentenció bastante pensativa.

Regresa a la actuación con una obra

Durante la entrevista, la exitosa actriz contó que decidió dejar la televisión por razones que prefirió no contar en su momento. Una de ellas es que quedó embarazada, y que pese a que la llamaron para ser parte de otras producciones, las rechazó por su estado y más adelante por su físico, pues recién había dado a luz. Luego decidió hacer una pausa mucho más larga para dedicarse a la maternidad.

Otro de los momentos que la marcó, cuenta Maricarmen, es la muerte de su hermana, quien falleció en un accidente de tránsito. Situación que le hizo entender que nadie está libre de nada.

Respecto a donde vive, Regueiro recalcó que sigue en Venezuela, y que le causa gracia que muchos digan que se fue del país y hasta aseguren que la han visto en otro lado. Ella afirmó que su único deseo al dejar la actuación, fue proteger a su familia y dedicarse por completo a la maternidad y a su matrimonio, resaltando que no fue cuestión de ego o por creer que su fama ya había llegado al tope.

Después de 20 años y con sus hijos ya mayores, Maricarmen Regueiro vuelve a la actuación con la obra Reputación Dudosa, pues siente que es momento de darse la oportunidad de continuar con una pasión que nunca quiso dejar.

