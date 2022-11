Alex Ubago tiene tierno gesto con regalo de una niña peruana. Instagram

Alex Ubago, luego de brindar un nostálgico concierto por sus 20 años de carrera como cantante y emocionar a todos sus fans con sus mejores éxitos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición en Lima, no se percató que una niña le había dejado un regalo en el escenario.

Pero, una persona de su equipo se dio cuenta y se lo llevó para entregárselo en el camerino. El intérprete de “Aunque no te pueda ver’ tuvo un gran gesto con el presente de la pequeña, puesto que grabó un video sujetando el regalo y le dedicó un tierno mensaje a la niña peruana que no pudo dárselo en persona.

“Ayer en el concierto en Lima, hubo una niña, por lo visto de Cuzco, que lanzo esto (lapicero con motivos cusqueños) al escenario, pero yo no me di cuenta y una persona de mi equipo me lo trajo al terminar el show. Me dijo, que la niña se había quedado llorando, muy disgustada porque no había cogido su obsequio”, comenzó diciendo el artista.

“No sé si verás este video, no sé cuál es tu nombre, pero si lo ves, que sepas que tengo tu regalo, tengo tu ‘boli’, lo voy a conservar con mucho cariño y te prometo que voy a escribir muchas canciones con él”, finalizó.

Alex Ubago, la madrugada del 26 de noviembre, aprovechó que aún no salía su vuelo a Colombia para grabarse mientras estaba en los asientos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Alex Ubago tuvo tierno gesto con niña peruana y le dedicó un video en sus redes sociales.

Los seguidores aplauden gesto del cantante

Los usuarios de Instagram que siguen al intérprete de ‘Sin miedo a nada’ no dejaron de pasar la oportunidad de felicitar los actos de humildad y sencillez que demuestra el artista con su público.

“Seguro que esa niña verá tu mensaje y estará muy feliz”, “Que hermoso ser eres Alex. Dios bendiga tu vida y tu carrera, una abrazo enorme”, “Que bonito equipo de trabajo tienes. ojalá la niña pueda ver el vídeo y llorará de felicidad por la dedicatoria” y Gracias, que empático eres, esa pequeña va estar feliz”, fueron algunos de los mensajes.

Mensaje de Alex Ubago. Instagram

Mostró disposición para realizar concierto pese a inconvenientes

Como se sabe, el cantante se tuvo que quedar un día más en Lima para poder cumplir con sus fanáticos de Perú, ya que le local donde inicialmente iba a brindar su concierto fue clausurado por la Municipalidad de Surco.

En primer momento, su show estaba programado para el jueves 24 de noviembre en el Arena Perú de Jockey Club, pero a causa de lo sucedido en el concierto de Juan Luis Guerra, en el cual no se respetó el aforo del lugar y asistieron más de 14 mil personas, las autoridades cerraron el recinto por exponer la seguridad del público.

Y no solo el Arena Perú, sino también todos los locales de Plaza Arena, Olguín y los que están en los alrededores del Jockey Club. Por eso, el concierto de Ubago se tuvo que realizar de manera de emergencia en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

A pesar de los inconvenientes, Alex Ubago se mantuvo dispuesto a continuar con el concierto y mantenía informado a su público para que puedan acudir a su show musical. Recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores, disculpándose principalmente por el inesperado cambio. También habló sobre la necesidad de trasladar el concierto a un lugar más seguro, tomando en cuenta lo ocurrido en el primer show del dominicano.

“Lo único que queremos es cumplir con las normas y las restricciones de la Municipalidad de Lima, teniendo en cuenta los acontecimientos de esta semana. Queremos garantizar su seguridad. Nos vemos mañana y les mando un beso enorme”, finalizó en su video.

Alex Ubago se refirió al exceso de aforo en concierto de Juan Luis Guerra | Instagram

