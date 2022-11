Fan de Juan Luis Guerra gastó más de mil soles en entradas y no pudo ingresar al concierto

Peruana fue una de las primeras en adquirir las entradas para el show de Juan Luis Guerra, pero cancelaron el evento en el Arena Perú de Surco.

El cantante dominicano Juan Luis Guerra alegró a sus fanáticos peruanos al anunciar su regreso al país como parte del tour “Guerra 4.40″, el cual lo llevará a visitar diferentes ciudades de la región, incluyendo Lima. El primer show estaba programado para el 22 de noviembre en el Arena Perú de Surco. El exceso de personas, que alteró el aforo permitido, causó que algunos ciudadanos no pudieran ingresar al recinto, pese a que con anticipación adquirieron sus entradas.

Algunos peruanos y extranjeros que lograron entrar al local expresaron su malestar por el mar de gente que no les permitía disfrutar del espectáculo. Estas denuncias llegaron a Indecopi y a la Municipalidad de Surco, tomando como medida radical la cancelación de la segunda fecha habilitada para el miércoles 23.

Te puede interesar: “Juan Luis Guerra se merecía un Estadio Nacional”, el lamento de los fans por cancelación del segundo concierto

La decepción de una fan

Entre los perjudicados se encontraba la ciudadana Pamela Ortiz Minaya, quien desde el 2005 viene acompañando al intérprete en los conciertos que realiza en Latinoamérica, por lo que la cita en Perú no se la podía perder. Con los antecedentes de estafas en los shows de Daddy Yankke y Bad Bunny, ella decidió asegurar sus boletos yendo a la misma ticketera para obtenerlos de manera física, según lo que expresó en Buenos Días Perú.

En total, la fanática de Juan Luis Guerra gastó 1,600 soles en cuatro entradas, ya que coordinó acudir en compañía de su familia. Lamentablemente, al llegar al lugar se dio con la sorpresa de que habían más de 1,500 personas delante de ella intentando acceder al local. Resaltó que aquellos que fueron los primeros en adquirir los tickets fueron los que se quedaron detrás de las rejas.

“Yo soy fan. Había preparado mi atuendo y toda una logística, mis letreros. No podía con la ansiedad porque me enteré por las noticias que lo clausuraron. Decidí ir, pensando que no iba haber gente. Dijeron que sí iba a ver porque estaban negociando para que podamos ingresar”, explicó.

Juan Luis Guerra lamenta cancelación de su segundo show,

Te puede interesar: Teleticket deslinda responsabilidad por sobreventa de entradas para el concierto de Juan Luis Guerra

A su reclamo se sumó un fanático ecuatoriano de nombre Jean Carlo Vega, quien decidió hacer un viaje hacia nuestro país porque cancelaron las fechas del artista. Este show no lo trajo por primera vez al Perú, ya que en anteriores oportunidades hizo la misma ruta para disfrutar de otros espectáculos.

Por medio de un conocido en la capital se enteró de la cancelación de la fecha, y pensando que se solucionaría, acudió al establecimiento de Surco donde fue testigo del desborde de personas que ocasionó un caos en la vía pública y congestionamiento vehicular.

Juan Luis Guerra brindó un concierto el 23 de noviembre en Arena Perú.

Devolución del dinero

Ortiz menciona que los encargados de organizar el concierto emitieron un comunicado para anunciar que devolverían el dinero, pero que no especificaron cuándo ni de qué manera lo harían. “Creo que luego de esta experiencia, pienso irme a otro país porque quiero verlo. Esto no se trata solo de la devolución del dinero, sino de la ilusión de los peruanos. No sé si es una casualidad, pero esto ya se veía en el Arena Perú”.

Es preciso indicar que luego de lo ocurrido en el primer concierto, el electo alcalde del distrito de Surco, Carlos Bruce, anunció que desde el primero de enero del 2023 se suspenderán todos los shows que se hayan programado, con la finalidad de devolver la tranquilidad a los vecinos y evitar que se repitan tragedias como las de Utopía o la Feria del Hogar.

Seguir leyendo