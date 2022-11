Alejandro Muñante recibió llamada en vivo de supuestos extorsionadores del Tren de Aragua

Alejandro Muñante recibió llamada de extorsión en vivo. Canal N

Este viernes el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, recibió una llamada de un sujeto que lo extorsionaba. El legislador atinó a dirigirse a la prensa para que escuchen la comunicación.

El sujeto que habló por teléfono con el parlamentario tenía acento venezolano y se identificaba como miembro de la organización criminal Tren de Aragua de Venezuela, que viene cometiendo crímenes en Perú. “No es el gobierno, es el hampa, somos una mafia organizada aliados con el gobierno. No estoy diciendo que es el gobierno. Es una organización Tren de Aragua”, se escucha decir.

El sujeto le dijo que había personas que hablaron por él, abogados, personas que trabajan en la Fiscalía, jueces. “Ellos nos dijeron que te hiciéramos el llamado de la mejor manera, por eso lo estoy llamando, no es porque seas bello ni porque seas político, hay personas que por ti hablaron. Les garanticé que nada te va a pasar, si me colaboras te colaboro. Si tomas malas decisiones, no me interesa. A la final efectúo el trabajo en contra de tu familia”.

Luego le empiezan a hablar sobre la entrega de un sobre, y le piden que esté al tanto con su teléfono. “Ahora te va a llamar una de las chicas de la organización de la mafia. Quiero que la trates con respeto. Estamos en Miraflores, en Lima. Donde tú te sientas seguro se encuentran. La secretaria va sola en una camioneta. quiero que la recibas con mucho respeto”, dice el sujeto.

Alejandro Muñante es un opositor al gobierno de Pedro Castillo

Luego de ello, Muñante opta por colgar la llamada para luego hablar con la prensa. “Han podido escuchar, es una llamada que dice que hay gente que ha puesto dinero por mi cabeza. Ellos supuestamente me ofrecen una especie de tregua, me dicen que me van a proteger. Ellos quieren seguramente que les pague para que supuestamente me cuiden”, afirma.

Asimismo, resaltó lo que se dijo sobre que están vinculados o protegidos por el gobierno. Dándolo por cierto, el parlamentario dijo que seguramente se debe a que vienen discutiendo en la Comisión de Constitución la ley de suspensión presidencial.

“Parece ser que todo está preparado. Es una situación que uno no está preparado para recibir este tipo de cosas. Invoco a las autoridades para que puedan plantear una buena seguridad para mí y para mi familia. Vamos a denunciar este hecho. Es la primera vez que recibo una llamada de este tipo. Se identificaron como Tren de Aragua. Dicen que están protegidos por el gobierno”, precisó Muñante.

Responsabilizará al Congreso

Muñante indicó que no quiere desvirtuar esta denuncia, pero tampoco piensa tomar a la ligera las cosas. En esa línea, solicitó resguardo policial para él y su familia. Dijo que estas cosas no se pueden dar en medio de la situación política que estamos viviendo. “Responsabilizo al gobierno, porque nunca jamás me han ocurrido este tipo de cosas. Me ocurre ahora cuando estamos parados firmes contra el gobierno”.

Anunció que se reunirá con el ministro del Interior y las autoridades pertinentes.

Finalmente comentó que recibió la llamada cuando se encontraba sesionando en la Comisión de Constitución del Congreso. Dijo que vio un número del extranjero desconocido y respondió porque esta noche tiene una entrevista con CNN y pensaba que eran de la producción del programa.

