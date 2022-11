Minsa advierte riesgos de consumir bebidas alcohólicas de dudosa procedencia

Ante los varios casos de intoxicación por ingerir bebidas alcohólicas mezcladas con metanol, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), del Ministerio de Salud (Minsa) viene desarrollando diferentes estrategias a fin de concientizar a la población los peligros que representan el consumo de este tipo de productos para salud.

En ese sentido, y en el marco de las celebraciones por el Mundial Catar 2022, la Digesa instaló una mesa demostrativa en las afueras del Estadio Nacional para dar a conocer a la ciudadanía los riesgos de adquirir bebidas alcohólicas en lugares de dudosa procedencia, ya que podría estar adulterada con otras sustancias dañinas.

“Adquirir productos de dudosa procedencia, se arriesgan a ingerir elementos dañinos como el exceso de colorantes o la alta cantidad de metanol”, explicó el Ing. Ever Landeo Pino de la Dirección de Control y Vigilancia de la Digesa. Además, indicó que el consumo constante de este tipo de bebidas afecta los riñones y el sistema nervioso.

Landeo Pino también resaltó la importancia de revisar las etiquetas de los productos que se adquieren. Estas etiquetas deben contar con los datos del fabricante, fecha de vencimiento, número de lote, ingredientes, y sobre todo con el código de registro sanitario vigente emitido por la Digesa.

El Minsa continúa desplegando acciones de prevención y control en coordinación con los gobiernos locales en establecimientos de ventas de bebidas alcohólicas como licorerías, tiendas supermercados, entre otros, a fin de retirar los productos que presenten características de adulteración o sea ilegales. Además, instó a la fabricantes, importadores y comercializadores a detener estas practicas que van en contra de la salud pública, ya que el consumo de alcohol metílico o metano puede causar lesiones graves e incluso la muerte.

¿Qué es el metanol y por qué es peligroso consumirlo?

El metanol es un tipo de alcohol utilizado en la industria química como solvente, combustible o anticongelante y no es apto para el consumo humano.

El Minsa señaló que cuando esta sustancia es mezclado con bebidas alcohólicas y es ingerida se transforma en formaldehído (HCHO) que luego se metaboliza rápidamente para convertirse en ácido fórmico altamente tóxico (CHOOH) y su anión formiato (CHOO⁻).

Entre los síntomas más comunes de intoxicación por metanol se encuentran:

- Dolor de cabeza

- Dolor abdominal

- Mareos

- Vértigo

- Amnesia

- Disminución de conciencia

- Visión borrosa

- Ceguera

- Molestia excesiva provocada por la luz

- Pupilas dilatadas

- Falta de coordinación en reflejos

- Alteraciones neurológicas severas

- Dificultad para respirar

Además, ingerir bebidas adulteradas con metanol puede causar la muerte si no es tratado a tiempo. Por ello es importante su diagnostico en las primeras 30 horas, para proceder con el tratamiento médico.

Operativos de Digesa (Andina)

Hombre denuncia que quedó ciego

En Independencia, el señor Efraín Ayabar denunció que lleva más de un mes con ceguera luego de consumir la bebida Punto D’Oro, que habría contenido altos índices de metanol.

Señaló que en una reunión con sus amigos ingirió de esta bebida alcohólica y posteriormente empezó a presentar mareos y vómitos, por lo cual fue trasladado a la posta más cercana a su domicilio. Debido a la gravedad del caso fue trasladado al hospital Cayetano Heredia, donde perdió el conocimiento e ingresó a trauma shock.

“Yo era chofer, cómo voy a manejar así. Ya he ido a tres lugares y me han dicho que ese nervio óptico no se regenera. Ha pasado más de un mes y sigo igual”, declaró en ATV Noticias.

Hasta el mes de octubre, se contabilizó 101 casos de personas atendidas por intoxicación con metanol en los diferentes hospitales de Lima. En tanto, la Fiscalía investiga la muerte de 23 personas tras el consumo de este producto.

