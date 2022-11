Alianza Lima y su plan B si no llega a un acuerdo con Gabriel Costa

Alianza Lima interesado en Gabriel Costa para el 2023.

El tema Gabriel Costa sigue incierto, no se sabe si llegará o no a Alianza Lima. El atacante pidió mejoras en su contrato para renovar con Colo Colo, que es su prioridad pues quiere quedarse en el club chileno. El ‘Cacique’ le habría presentado una primera propuesta donde se le reducía un porcentaje de su sueldo y solo un año de extensión, puntos que el jugador rechazó. Hizo una segunda donde se mantuvo el sueldo pero seguía siendo a un año, también no fue aceptada. Ahora tendrían una tercera negociación donde le aseguran dos años en el equipo, esa sí sería aceptada.

La decisión de aceptar quedarse en tierras ‘mapochas’ pasa por el extremo, quien tiene esa como primera opción. Entre tantas propuestas, salió la de los ‘blanquiazules’ otra vez pues lo quieren si o si para la próxima temporada. Habrían presentado sobre la mesa una importante suma de dinero en dólares, contrato por dos años y titularidad completa. Hubo acercamiento y están esperando respuestas.

La prensa chilena también habló de un interés de Peñarol, que tendrían un propuesta millonaria por ‘Gabi’ y el cariño que siente por el club uruguayo serían determinantes para inclinarse por ellos, pero un dirigente salió a desmentir todo. “Yo no lo conozco”; dijo uno de los directores del equipo charrúa, Jorge Nirenberg.

Te puede interesar: Rodrigo Ureña dio a conocer su ambicioso objetivo con Universitario

En suspenso

Son horas decisivas para Gabriel Costa pensando en su futuro. Si bien es cierto, las primeras propuestas de Colo Colo no convencieron al jugador pues la tercera tendría toda su aprobación. Eso quiere decir que ahora tiene grandes posibilidades de quedarse en Chile, que siempre fue su prioridad porque se siente a gusto ahí y ya está instalado en ese país. En estos días se haría oficial su permanencia. Igual, los ‘íntimos’ están a la expectativa porque el regreso del ‘Gabi’ sería un golazo para los planes de Guillermo Salas.

El uruguayo nacionalizado peruano puso el tercero del cuadro chileno en amistoso internacional. (Video: ESPN).

El último golazo que le anotó Gabriel Costa al Real Betis en un amistoso.

Otra opción

Tras la salida de Arley Rodríguez, los ‘blanquiazules’ optarían por un extremo nacional pues el cupo de extranjero que dejó el colombiano sería para buscar al delantero idóneo. Costa era perfecto porque es nacionalizado y no habría ningún problema en ese aspecto. Por eso, salió otra opción que se daría por si no llega el futbolista del ‘Cacique’: se trataría de Kevin Quevedo. El ex Melgar está libre pues se desvinculó del equipo arequipeño. Marcaría su regreso a Matute después de tres años: defendió la camiseta ‘grone’ en 2017 y 2019, en los que anotó 26 goles y brindó 13 asistencias.

Te puede interesar: Sport Boys corre peligro de no disputar la Liga 1 2023

Pueden salir más opciones pero son las que el equipo del ‘Chicho’ Salas manejaría hasta el momento. Tienen todas sus ilusiones puestas en el regreso de Gabriel Costa, quien debería dar una respuesta en las próximas horas.

Tienen fecha

El director deportivo de Alianza Lima, José Bellina, aseguró que se mantendrá la columna vertebral del bicampeonato y que habrían dos incorporaciones extranjeras. Además, aseguró que tienen fecha donde darán a conocer a los refuerzos, esto se debe a que no han hecho ningún anuncio oficial y la desesperación de los hinchas crece día a día.

“A partir de la próxima semana, esperamos definir el tema del plantel. Nuestra idea es que la columna vertebral se pueda mantener y, a partir de ahí, intentar incorporar y dar saltos de calidad. Por la cantidad de cupos que tenemos; por lo menos, vamos a incorporar dos jugadores de afuera”, declaró Bellina a través de las redes del club.

José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, dio a conocer detalles exclusivos sobre el proyecto que encabeza con miras a la siguiente temporada.

José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, dio a conocer detalles de la planificación para el 2023.

SEGUIR LEYENDO

<br/>