Alcalde y vecinos de Miraflores responden al premier Aníbal Torres tras sus expresiones contra niños de dicho distrito

El alcalde de Miraflores, Luis Molina, le respondió al presidente del Consejo de Ministros, luego de que la semana pasada, Torres Vásquez emitiera comentarios polémicos acerca de los niños del distrito miraflorino y de San Isidro, quienes, según expresó el premier, eran deformados mentalmente por sus padres.

En tal sentido, el aún burgomaestre, lamentó las expresiones del PCM, pero a la vez, lo emplazó a que deje de tener ese tipo de expresiones y que se genere la unión entre todos los sectores del país.

“Acá no solamente estudian niños y niñas miraflorinos, el 80% de los infantes que están en nuestros colegios son de otros distritos; yo le recomiendo al primer ministro que hable bien, que no distorsione las cosas, que no irradie odio, ya estamos en una posición muy complicada, debe haber cultura de paz y no una lucha de clases sociales”, dijo la autoridad edil.

En esa misma línea, el alcalde de Miraflores adelantó que, no presentarán ningún recurso legal en contra del premier y tampoco esperan que ofrezca unas disculpas por los comentarios emitidos en la región de San Martín.

“San Isidro ya interpuso una denuncia penal, pero nosotros no vamos a hacer nada, simplemente es un acto de desagravio y es un llamado a las autoridades a que ya no utilicen mensajes de odio, no podemos discriminar a nadie, es primera vez que escucho a un primer ministro hablar así, si no va a pedir disculpas no hay problemas, nadie se va a morir”, remarcó.

Un grupo de vecinos quienes se reunieron con el burgomaestre del distrito miraflorino también expresaron su malestar por lo comentado por Torres Vásquez y enfatizaron que estarán en defensa de los niños que fueron señalados por el primer ministro.

“Es desafortunado, yo como padre de familia teniendo a una hija que estudia en Miraflores y a nivel general es totalmente inoportuno, un comentario fuera de tino que lo único que hace es dividir más al país ahora que estamos viviendo una crisis política muy difícil, saliendo de una pandemia que también nos ha golpeado, tener a un político que salga a hablar de los niños del Perú es totalmente criticable y condenable”, mencionó uno de los residentes.

“Lamentables las opiniones y palabras del premier, seguimos en pie para respaldar a los niños del distrito”, complementó otro vecino.

