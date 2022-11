Ladrón confiesa a la PNP que robaba porque estaba poseído: “Se me ha metido el demonio”

Delincuente sorprendió a los efectivos de la PNP con su defensa tras ser detenido por robar un celular. (América TV)

El Grupo Terna realizó un nuevo trabajo de campo en el distrito de La Victoria, donde lograron detener a un delincuente, identificado como Tito Parra Aguilar (30), quien intentó darse a la fuga luego de robar un celular dentro de un bus. Los efectivos estaban detrás de sus pasos, ya que no era la primera vez que operaba de esa manera en las intersecciones de la avenida México.

“A diferencia de otros delincuentes, este sujeto subía a los vehículos de transporte público y viajaba varias cuadras para identificar a su víctimas. Una vez que lo hacía, aprovechaba el semáforo o que bajara algún pasajero para arrebatarle el celular y darse a la fuga”, explicó el coronel PNP David Villanueva, jefe del Escuadrón Verde.

Parra tiene antecedentes por hurto agravado desde el año 2012. Su última víctima explicó que este sujeto se encontraba dentro del medio de transporte para cometer el acto. Fue cuestión de segundos, mientras escribía un mensaje, que aprovechó para quitarle el celular.

Él ya estaba adentro (del bus), antes de que se detenga, yo estaba mandando un mensaje y así me quitó el celular”, contó una de sus víctimas que lo denunció.

Intentó justificar el delito

Al ser derivado a la comisaría de La Victoria, el delincuente intentó explicar por qué cometió el delito. “Le juro por Dios, por mis hijos, que yo trabajo normal. Solamente que ahorita se me ha metido el demonio, se me ha cruzado por la cabeza no sé que cosa y he cogido el celular. Estoy arrepentido”. Esta confesión provocó una inesperada reacción en la policía que lo interrogaba.

“En una de sus justificaciones dice que derrepente se le metió el diablo en la cabeza, como si se encontrara poseído por satán y eso lo impulsó a cometer ese delito en ese momento, pero sus antecedentes lo niegan porque él tiene esa conducta habitual”, indicó Villanueva.

Delincuencia en Perú

Para marzo del 2022, se identificó que cada hora se registran 11 delitos, entre robos y asaltos agravados, de acuerdo al informe anual del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol). Según las estadísticas proporcionadas por las autoridades, los hurtos y robos agravados fueron los que más crecieron durante el primer periodo. Ambos registraron el 83% (78.482) de la incidencia delictiva.

