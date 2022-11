Sujeto que destruyó auto en concierto de Bad Bunny se burla del dueño: “Ahorita le compro otro carro”

sujeto destruyó auto y no quiere responsabilizarse

Ni una gota de arrepentimiento. El pasado 13 y 14 de noviembre, se realizó el concierto del artista urbano, Bad Bunny en donde miles de peruanos disfrutaron de su música. Sin embargo, no todo fue felicidad, pues momentos después del show, un grupo de desadaptados destruyeron el vehículo de un taxista.

Así es, a ritmo de las canciones del “conejo malo”, un grupo de cinco chicos se pararon encima de esta unidad de trabajo y sin importarles nada empezaron a saltar sobre el techo, mientras cantaban y se dejaban grabar para el contenido de sus redes sociales. Pese a que Moisés Tinoco pedía que se bajen, los vándalos seguían haciendo de las suyas.

Luego de unos días y tras pedir que lo ayuden a identificar a los jóvenes, se conoció que Manuel Jurado Zambrano, de 37 años, es uno de los implicados. “Él se muestra de una forma arrogante, como si no le importa”, indicó el afectado, Moisés Tinoco.

El joven taxista pidió ayuda después que su auto quedara destrozado. Video: TV Perú

No hay remordimiento

Luego de conocer esta noticia y de que el periodista Fernando Díaz apoyara en la difusión de los implicados, a través de Tiktok, este sujeto se pronunció y de manera desafiante intentó minimizar sus actos.

“Oe, tanta h#$% por un carro, como si fuera qué. Más bien, ahorita le compro otro carro… Que atorrante la gente para que mande mi foto a todo el mundo por TikTok”, fueron las controvertidas declaraciones del sujeto implicado.

Moisés Tinoco de 21 años, quien se dedica a realizar servicios de taxi y asegura que este acto le ha costado carísimo y que incluso no puede correr con los gastos, por lo que exige que los responsables se hagan cargo.

“Es lamentable que esto haya ocurrido frente a las autoridades. Me he quedado sin mi herramienta de trabajo y así no puedo solventar mis gastos, pagar mi universidad. Yo lo estacioné allí porque todo estaba cerrado, supuestamente es seguro. Jamás imaginé que se generaría una fiesta y que habría destrozos. Es algo inaudito”, indicó a las cámaras de TV Perú, resaltando que todo ocurrió frente a la delegación policial.

Actos vandálicos se generaron tras el segundo concierto de Bad Bunny en Lima | TikTok

Fiesta improvisada

Luego de que se realizara el concierto de Bad Bunny, el pasado 14 de noviembre, en horas de la madrugada del día siguiente, unos jóvenes iniciaron una “fiesta improvisada” fuera del Estadio Nacional, fue ahí donde ocurrieron estos hechos luego que cinco jóvenes destrozaran la herramienta de trabajo de un joven taxista.

“Los gastos me saldrían unos 3.500 dólares, yo traté de correr con ellos, pero no puedo del todo. El auto era prácticamente nuevo, no tenía choques ni daños. Ahora, el capó está roto; el parabrisas, peor; y techo, ni hablar. Necesita un cambio, no está bien. El guardafango y otros lugares están todos rayados”, agregó Tinoco en declaraciones a Buenos Días Perú.

Según contó el agraviado, ese día el joven dejó su vehículo estacionado muy cerca del Estadio Nacional sin imaginar que estos sujetos iniciarían con estos actos que le ha costado su herramienta de trabajo.

El periodista Fernando Díaz, se mostró indignado por este acto y aseguró que “Ya están identificados los desadaptados que se treparon al techo de un taxi estacionado el día del concierto de Bad Bunny y lo vandalizaron por completo. Moisés Tinoco, el joven taxista, alquilaba este auto y denuncia que ninguno de estos sin vergüenzas ha querido hacerse cargo”, escribió el conductor de TV en su cuenta de Instagram y no dudó en etiquetar a la policía.

