Hernán Trujillo y su historia con la 70, empresa de transporte que va desde Puente Piedra a Surco

La Empresa Transportes Perú, popularmente conocida como la 70, viene recorriendo las calles de Lima hace varias décadas. Entre la extensa avenida Universitaria, pasando por Evitamento y terminando en el distrito de Surco, por ese camino se le puede ver a este autobús con los colores característicos rojo, blanco y verde. Si eres un asiduo de esta línea, entonces seguro te has cruzado con Hernán Trujillo Sánchez.

“Inicia en Puenta Piedra, en La Ensenada, sigue la Panamericana y luego va por Universitaria, avenida Próceres, la Avenida Perú, Caquetá, Evitamiento, Huanta, Parinacochas, Gamarra Cánepa, Canadá, Aviación, Caminos del Inca, La Bolichera, Viñeros, Guardia Civil, avenida El Sol, hasta Mateo, que pertenece a Surco”, describe el conductor de esta línea hace más de 35 años en entrevista con Marca Lima Oficial.

Rojo, blanco y verde son los colores característicos de esta línea.

Su trabajo en este transporte público arrancó en el año 1986. Pasó rápido de un puesto a otro y allí perduró hasta el momento. “Trabajé como cobrador un año y luego saqué mi brevete y empecé como chofer. Todos mis compañeros con lo que inicié ya no los veo, algunos han fallecido. Compañeros antiguos ya no tengo, todos son nuevos, son otros los dueños de la empresa”, relata Hernán.

Desde 1986 Hernán trabaja para esta empresa.

Los accidentes de tránsito y el molesto tráfico de Lima son el pan de cada día. Hay que manejar con precaución, pero no se puede dejar todo allí no más, hay que encomendar la fe a las creencias de cada uno para terminar el día con la familia en casa. “Siempre me encomiendo al señor (Cristo), le pido que me proteja, que me cuide, ya sabes que muchas cosas suceden en la ruta”, resalta.

“Inicié en la 70 y me quedé como chofer hasta ahora, fiel a la 70″, finaliza el experimentado chofer, quien vive gracias a este empleo.

El conductor de esta empresa tiene más de 35 años y cuenta cómo empezó en este trabajo. VIDEO: Marca Lima Oficial.

El duro tráfico de Lima

El día a día de Hernán no es tarea fácil, pues se pierden un total de S/ 11,115 millones al año debido al tiempo que pasa un limeño en el tráfico según resultados del informe técnico “Costo Económico causado por la congestión vehicular”, elaborado por la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Además, se reportó que el 38% de la población limeña pierde una hora y media por el congestionado tráfico que se produce en calles y avenidas de la capital. Este procentaje representa a un millón 919.380 personas del total de la Población Económicamente Activa Ocupada, que reportó el informe de Empleo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el trimestre móvil enero-marzo-abril 2022.

El estudio arrojó que son S/23.75 millones las pérdidas al día, S/ 5,701 millones al año, considerando que la hora laboral equivale a S/8.25, . Esto provoca un gran estrés en los conductores.

