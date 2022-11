Paridad en el Perú: las claves de su importancia y los retos que quedan por cumplir

Beatriz Llanos conversó con Infobae sobre los resultados del segundo diagnóstico nacional sobre la paridad en nuestro país.

Un estudio del proyecto Atenea muestra que el Perú ha dado importantes pasos hacia la paridad en el campo político, aunque todavía falta que esta llegue a todos los espacios posibles. En conversación con Infobae, la consultora en democracia e igualdad de género, Beatriz Llanos, mencionó los avances logrados a partir de políticas recientemente aprobadas y la importancia de su defensa.

La aprobación de leyes en el Congreso permitió que en las Elecciones generales del 2021 existiera paridad y alternancia en las listas presentadas por los partidos políticos. Esto permitió que el 37% del actual Parlamento esté conformado por mujeres alcanzando así la mayor cifra en nuestra historia republicana. Sin embargo, esto no ha sucedido en las Elecciones regionales y municipales que acabamos de celebrar.

Menos del 5% de alcaldes electos son mujeres. “Esto no quiere decir que las mujeres no son exitosas compitiendo por alcaldías”, señaló Llanos. “La evidencia nos dice que en realidad son los partidos políticos quienes postulan de manera minoritaria a las políticas, por ello la propuestas es extender la paridad a todos los poderes y niveles de gobierno” agregó para señalar que es la falta de voluntad política de las agrupaciones las que obligan a fomentar este tipo de iniciativas.

Beatriz Llanos apuesta por la implementación de la paridad en todos los niveles de gobierno.

Llanos recalcó que en una democracia no es posible que el 50% de la población no esté representada en los espacios de poder. “En los congresos, donde se representan los intereses, tiene que estar reflejada de manera plural todas las visiones que existen en la sociedad, sino lo que tenemos es un sistema política sesgado, coja y que solo representa los intereses de algunos”, resaltó.

Peligro presente

Si bien son más las mujeres que participan de espacios como el Congreso, esto no ha significado que estén libres de amenazas. El caso más reciente ha sido la presunta violación de una funcionaria del Parlamento por parte de un congresista. El hecho ha demostrado que, más allá del papel en el que se reflejan importantes iniciativas, queda pendiente fomentar la existencia de un espacio de trabajo seguro para todas y todos.

“Algunas de las reformas que se plantean es que los acusados y sentenciados en caso de violencia de género no puedan postular a cargos públicos”, señaló Llanos sobre el fenómeno que está limitando la vida de las mujeres y, de manera particular, su vida política. La presencia de féminas en cargos de representación resulta crucial porque su presencia “hace más probable que haya cambios respecto de representación incompleta cuando no están”.

Atena junto con el PNUD han realizado un diagnóstico sobre los avances de la paridad en el Perú.

Los más recientes resultados electorales han demostrado que las propuestas conservadoras han venido ganando respaldo de la población, pero, a pesar de ello, Llanos no considera que exista un peligro significativo que ponga en riesgo los avances logrados. Para ella existe un colectivo feminista más sólido, una mayor cercanía a los valores de la igualdad por parte de las nuevas generaciones y de los aliados.

“Hay muchos hombres que están mirando estos temas con atención para convertirse en aliados. Finalmente, es una cuestión que vamos a conseguir juntos. El aporte de las mujeres beneficia a toda la sociedad y en ese sentido necesitamos a los hombres para los grandes cambios”, agregó la especialista.

SEGUIR LEYENDO