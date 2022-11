Ángelo Campos y su deuda pendiente con Alianza Lima en Copa Libertadores: “No he podido ganar ningún partido”

Ángelo Campos aseguró que buscará su revancha en la Copa Libertadores 2023.

Alianza Lima se consagró bicampeón del fútbol peruano tras ganarle la final a Melgar, de esta forma volverá a competir en la Copa Libertadores en 2023. El arquero Ángelo Campos, uno de los referentes del club ‘íntimo’, habló sobre la deuda pendiente que tiene en la competencia internacional, donde no ha podido sumar ninguna victoria a lo largo de su carrera.

“No solo el 8-1 (derrota ante River Plate), es toda la Libertadores. Creo que tengo 10 partidos y no he podido ganar ni uno. Eso es una espina que tengo y me la voy a sacar de todas maneras”, declaró el ‘Mono’ en conversación con TV Perú Deportes.

El guardameta de 29 años ha participado con el club ‘victoriano’ en dos ediciones del torneo organizado por Conmebol. En la más reciente, atajó los seis compromisos de la fase de grupos, en los cuales recibió un total de 16 goles y no pudo mantener su valla invicta en ninguna oportunidad.

Alianza Lima quedó eliminado en fase de grupos tras ubicarse cuarto.

Los partidos de Campos en la Copa Libertadores

- 2018: Alianza Lima 0-2 Junior de Barranquilla

- 2018: Junior de Barranquilla 1-0 Alianza Lima

- 2018: Alianza Lima 1-3 Palmeiras

- 2018: Boca Juniors 5-0 Alianza Lima

- 2022: Alianza Lima 0-1 River Plate

- 2022: Colo Colo 2-1 Alianza Lima

- 2022: Fortaleza 2-1 Alianza Lima

- 2022: Alianza Lima 1-1 Colo Colo

- 2022: Alianza Lima 0-2 Fortaleza

- 2022: River Plate 8-1 Alianza Lima

Campos y sus duros episodios en el fútbol

Ángelo Campos cumplió su sueño, ser bicampeón con el equipo de sus amores, sin embargo, no todo fue bueno a lo largo de la carrera del cancerbero. Él abrió su corazón y reconoció todo lo negativo que vivió en sus inicios en este deporte.

“Mi vida es un milagro. Pasé muchas cosas fuertes, pero gracias a Dios estoy de pie y vivo. Pasó por mi cabeza dejar el fútbol. Yo no era una persona profesional por la mala vida que llevaba, no era un tipo serio, comprometido con mi trabajo y con ningún aspecto”, manifestó.

Ángelo Campos completó su cuarta temporada en Alianza Lima este 2022.

Los números de Campos en Alianza Lima

Ángelo Campos fue una de las piezas importantes para que Alianza Lima salga campeón en 2022. Completó un total de 18 partidos, en los cuales consiguió mantener su arco sin recibir un gol en 13 oportunidades. De esta forma, el ‘Mono’ alzó su trofeo nacional, previamente lo había hecho en 2017 y 2021.

El guardameta integra la extensa lista de jugadores que finalizan contrato con la institución ‘íntima’ en diciembre. Sin embargo, él junto a Hernán Barcos, Yordi Vílchez y Josepmir Ballón son los que están más cerca de renovar para la siguiente temporada.

¿Cuándo inicia la Copa Libertadores 2023?

Las instancias preliminares del certamen internacional comenzarán el 8 de febrero y se llevarán a cabo hasta el 15 de marzo. Siete días después, se realizará el sorteo de la fase de grupos, la cual esta programada para el 5 de abril y llegará a su fin el 28 de junio.

