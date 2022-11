Luis Advíncula y su elogio para Piero Quispe tras su debut en la selección peruana

Luis Advíncula halagó a Piero Quispe después de su primer partido con la selección peruana.

Piero Quispe hizo su debut con la selección peruana en el triunfo ante Bolivia en el estadio Monumental UNSA de Arequipa. El futbolista de 21 años se metió en el equipo titular de Juan Reynoso y no desentonó. Por ese motivo, el lateral Luis Advíncula, uno de los consagrados en la ‘bicolor’, lo elogió tras su primera participación.

El canterano de Universitario de Deportes fue la principal novedad de la ‘blanquirroja’ para medirse con la ‘verde’ en el amistoso realizado en la ciudad blanca. Fue el ‘10′ y se ubicó por detrás de Alex Valera, compartiendo cancha también con uno de sus referentes Christian Cueva. Jugó un total de 60 minutos para luego ser reemplazado por Alexis Arias.

Luis Advíncula, integrante de la selección peruana, lo elogió por sus condiciones dentro del campo al finalizar el partido. “Uy no, Piero Quispe tiene mucho ‘chocolate’, es calidoso. Se lo dice de un calidoso a otro calidoso”, expresó en una transmisión a través de su cuenta de Instagram.

‘Bolt’ ha podido observar la calidad de Quispe muy de cerca, pues ambos jugadores compartieron entrenamientos en las instalaciones de la Videna, previo a los amistosos con México y El Salvador en Estados Unidos.

Luis Advíncula destacó la calidad de Piero Quispe en la selección peruana.

El debut de Quispe

El primer partido de Piero Quispe con la selección absoluta se hizo esperar. En los amistosos de setiembre, no salió en lista en la derrota ante México y permaneció en el banco en la goleada sobre El Salvador.

Ahora, en noviembre, corrió con la misma suerte en el encuentro con Paraguay. Hacía parecer que no debutaría en este 2022, pero, afortunadamente, Juan Reynoso lo incluyó en el choque con Bolivia, y, como si fuera poco, desde el arranque.

De esta forma, el mediocampista de la ‘U’ se sumó a la lista de jugadores que hicieron su estreno con el ‘equipo de todos’ de la mano del ‘Cabezón’. Percy Liza, Bryan Reyna, José Rivera, Paolo Reyna, Roberto Villamarín y Paolo Reyna completan esta nómina.

Si bien el futbolista ‘crema’ no tuvo un desempeño muy destacado en el Monumental UNSA, solo completó un disparo al arco, tiene muy en claro lo importante que es debutar con la escuadra peruana, por eso, compartió una imagen con un sentido mensaje después del amistoso. “Gracias Dios, solo eso, gracias”.

Quispe en Universitario

Piero Quispe terminó la temporada con la ‘U’ muy bien en lo individual, anotó dos goles y dio tres asistencias en 37 partidos disputados. Sin embargo, en lo grupal no le fue de la misma manera, pues su club no disputó el título nacional, es más no consiguió su boleto a la Copa Libertadores.

Por ello, el argentino Carlos Compagnucci y su comando técnico quieren ganar tiempo para competir en el 2023. Es así, que los ‘cremas’ realizarán su pretemporada a partir de diciembre en Campo Mar, pensando en lo que será el torneo doméstico y la Copa Sudamericana.

Calendario de la ‘U’

- Inicio de pretemporada: 5 de diciembre

- Sorteo de Copa Sudamericana: 21 de diciembre

- Noche Crema: 7 de enero

- Inicio de Liga 1: 13 de enero

