“La esquina de la cremoladas”, el negocio que nació como un emprendimiento familiar

En plena avenida Haya de la Torre, en el Callao, se encuentra “La esquina de las cremoladas”, un lugar donde miles de clientes llegan para disfrutar de los 32 sabores con los que cuenta este negocio familiar, iniciado por Margarita Rossi a finales de los 80′ e inicios de los 90′ y respaldado por sus hijas, que con muchos sacrificios han logrado que este lugar se vuelva la favorita de decenas de peruanos y personajes reconocidos. Las encargadas de este negocio familiar hablaron en exclusiva con Infobae.

La crisis con la que surgió “La esquina de las cremoladas”

La crisis económica llegó a la familia Vásquez Rossi cuando Rodolfo Vasquez Morante, esposo de Margarita y quien laboraba como pescador, se quedó sin trabajo. La Asociación de Pescadores entró en huelga de hambre en los años 80′ y había que buscar la forma de generar dinero. Ese fue el impulso.

“Siempre me ha gustado trabajar, soy independiente y emprendedora. Viajaba al norte y al sur y vendía productos como sábanas y cubiertos, pero me enfermé de los riñones y allí y se me ocurrió hacer marcianos y gelatinas para vender desde casa. Luego se me ocurrió hacer jugos. Lo congelé y con mis manos comencé a rasparlo y salía como granizo. No tenía máquinas, con mi perol y mis vasijas inicié con la piña y la manzana. Le puse cremolada y la gente venía, me quedaba hasta las 11 de la noche, me tocaban la puerta”, relata la emprendedora.

La calidad del producto, cuenta Jessica, está en la elección de las frutas, Por eso en ciertas partes del año se abstienen a preparar ciertos sabores.

Con el transcurrir de los años empezaron a salir a la calle para que conozcan más las cremoladas y al inicio no tenían cooler, solo había “una cajita de tecnopor”. Sin embargo, en 2003 Margarita sufrió un accidente de transito y se fracturó la tibia y el peroné. El negocio paró tres años y la competencia tomó la batuta, pero supieron sobresalir.

El repunte de “La esquina de las cremoladas”

“En el año 2006 dejé de trabajar en un tragamonedas. Allí me pregunté qué hago y coincidió con la para que mi mamá tuvo con la venta de cremoladas por el accidente. Ella me dice: ‘Jessi, ¿qué te parece si reiniciamos con las cremoladas? Yo te preparo y tú eres la que vendes’. Yo acepté, porque me gusta interactuar con los clientes. En el verano del 2007 volvimos a sacar las mesas y desde entonces me metí de lleno”, relata Jessica Vásquez, quien atiende junto a su hermana Yolanda en la popular esquina.

Este emprendimiento le da trabajo a varios chicos, quienes tienen la oportunidad de generar dinero como ‘jaladores’ y dándole atención a los clientes.

Desde entonces, el ‘Mudo’ Rodríguez, Yahaira Plasencia, Aldo Miyashiro, entre otros personajes reconocidos, han probado el sabor de las cremoladas. La decisión de salir todo el año llegó en 2012. Antes se detenían en temporada de invierno y había que dedicarse a otras cosas en esos lapsos de tiempo para vivir. Entre otras cosas, Jessica vendió productos de belleza, turrones en octubre o panetones en diciembre, y de todo un poco.

Ahora, para llegar a este momento, se han hecho muchos sacrificios, como descartar los momentos familiares. “Todos mis veranos he hecho que mis hijos la pasen aquí, porque este negocio nos ocupa bastante tiempo, he tenido que estar aquí y no he salido a pasear con ellos”, comenta con emociones encontradas y cerca de las lágrimas ‘Jessi’, quien a pesar de los duros momentos, está orgullosa del avance del negocio y las comprensión de sus primogénitos.

Los clientes se pueden deleitar con 32 sabores, donde Lulo es uno de los más recomendados.

Las cosas cambiaron, las sonrisas son más continúas y la familia Vásquez Rossi logró salir adelante con “La esquina de las cremoladas”. Cada uno cumple un papel esencial en el emprendimiento familiar y seguramente te encontrarás con algunos de ellos si vas por la avenida Haya de la Torre y te entran esas ganas de refrescarte. Rodolfo se encarga de las compras, Margarita de la preparación y Jessica y Yolanda de la atención.

Proyectos

Este emprendimiento forma parte del “Patronato del Callao”, que está conformado por todos los ‘huariques’ y emprendedores del primer puerto, dirigido por el chef Andrés Ugaz, quien llegó una vez a La Esquina de las Cremoladas y quedó encantado. El Colorado, Maricausa, Farrukito’s House, El Chinito, entre otros, pertenecen a este grupo. Son cerca de 11 lugares esenciales por visitar y disfrutar.

Los comensales llegan en auto, bicicleta o a pie para disfrutar de las cremoladas.

Se está trabajando con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) para hacer rutas gastronómicas chalacas y que el Callao sea visto como un lugar turístico de buena comida.

